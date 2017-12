J. P.

Ljubljana - Tudi tisti, ki v športu rajši spremljajo lahkotnejše vsebine, so letos prišli na svoj račun. Nesporna zvezda na tem področju je bila nekdanja snežna kraljica Tina Maze. Sredi oktobra je namreč na družbenih omrežjih objavila ljubko fotografijo, na kateri ponosno boža nosečniški trebušček, in v slovenščini, angleščini in italijanščini pripisala: »24 tednov«. S srčnim izbrancem in nekdanjim vodjem ekipe A-Maze Andreo Massijem pričakujeta prvi naraščaj, kar je 34-letno Korošico, ki je dotlej nosečnost spretno skrivala z ohlapnejšimi oblačili, nepopisno navdušilo in osupnilo: »Letošnja zima bo zelo posebna. Pričakujeva novo poezijo - novo življenje! Ni besed, kako srečna sva in kako zelo se veseliva nove, starševske vloge.« Na veselo novico so se s čestitkami odzvali mnogi njeni (nekdanji) smučarski kolegi, denimo Lindsey Vonn, Lara Gut, Julia Mancuso, Manuela Mölgg, Jure Košir in, navsezadnje, Ilka Štuhec. Pa tudi estradniki, med njimi Katarina Čas, 6Pack Čukur, Oriana Girotto, Eva Boto ...

Kar nekaj znanih slovenskih športnikov pa letos ni bilo aktivnih zgolj na tekmovališčih, temveč tudi zasebno. Da bo športna kri tekla še naprej, je poskrbel nogometaš Tim Matavž, ki je oktobra že tretjič zibal, tokrat se je razveselil sinčka Vala, ki sta ga navdušeno pozdravili tudi sestrici, petletna Tia in dveletna Ela. Očka malemu Anaju je marca postal tudi vijoličasti Denis Šme, še več pomladka se je nabralo v rokometnih vrstah. Tik po bronastem SP se je namreč sin rodil reprezentančnemu vratarju Matevžu Skoku, ki je luč sveta ugledal šest tednov prezgodaj. Matjaž Brumen je na vrhuncu poletja navdušeno dočakal drugega sina, medtem ko je Uroš Zorman marca zibal že tretjič. Družino je po dveh sinovih, Jakobu in Maksu, povečala hčerka. Očka je pri 40 letih drugič postal tudi srebrni olimpijec iz Ria, jadralec Vasilij Žbogar, mamica Maja je po sinu Talinu, rojenemu avgusta 2013, maja povila deklico Rijo. Vasilij je na družbenem omrežju zakričal: »Punčka jeeee!«

Za svojega je naša športna javnost vzela tudi zlatega košarkarja Anthonyja Randolpha, Američana s slovenskim potnim listom, ki je poleti svojo lepšo polovico, izbranko mehiškega rodu Mariselo Fernandez, popeljal pred oltar na zelo razkošni poroki, ki so ji zvezdniški pečat dajali tudi znani košarkarski obrazi med svati. Zaljubljeni parček se je že pred poroko razveselil rojstva hčerke Kayle. V drugo smer pa je šel letos nekdanji smučarski reprezentant Rene Mlekuž, ki je januarja z dotedanjo soprogo Niko po devetih letih razdrl zakon, v katerem sta se jima rodila dva otroka, hči Lija in sin Luka. Razšla sta se sporazumno in ostajata v dobrih odnosih.

Naj rumene novice leta 2017:

Tina Maze v veselem pričakovanju

Vasilij Žbogar še drugič ziba

Za kolajno