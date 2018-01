Ruski zid previsok za Mariborčanke

J. P.

Krasnojarsk - Državne prvakinje, odbojkarice Nove KBM Branik, so se po 6500 kilometrih poti v ruskem Krasnojarsku v prvem dvoboju osmine finala evropskega pokala CEV pred maloštevilnimi gledalci pomerile z domačim Jenisejem, ki je upravičil vlogo nespornega favorita in gladko zmagal s 3:0 (16, 20, 22). Mariborčanke - brez najučinkovitejše igralke, korektorke Ize Mlakar, kapetanke Aleksandre Milosavljević, sprejemalke Alje Jerala in blokerke Ane Mojce Krajnc - so stopnjevale ritem, pritisnile z začetnim udarcem (osem asov), kar pa je bilo za visok zid tekmic, ki imajo v svojih vrstah kar sedem igralk s 186 centimetri ali več, premalo.

»Z rezultatom ne moremo biti zadovoljni, a je treba upoštevati dejstvo, da smo igrali brez Ize in Alje. V določenih segmentih igre nam je malce zmanjkalo. Imeli smo težave pri sprejemu, toda dekletom ne morem očitati ničesar, prikazana igra je dober obet za povratni dvoboj v Mariboru,« je strnil vtise trener Samo Miklavc, sprejemalka Anita Sobočan pa ga je dopolnila: »Lahko bi iztržile še malo več. Konkurenčne smo bile v tretjem nizu, v Lukni pa lahko prikažemo boljšo igro pri sprejemu in posledično v napadu. Domov se vračamo z optimizmom.« Povratni dvoboj bo v sredo, 7. februarja, ob 18. uri v Mariboru.

JENISEJ KRASNOJARSK : NOVA KBM BRANIK 3:0 (16, 20, 22)

Dvorana Mihaila Dvorkina, gledalcev 500, sodnika Steinmetz (Nem) in Sudzjev (Blr).

Jenisej Krasnojarsk: J. Jefimova 3, Bondar 8, Krjučkova (L), Malih 14, Čaplina 5, Molodcova 7, Peretjatko 4 - prva postava; O. Jefimova 1, Manzjuk 7, Ščeglova 4, Kondraškina (L), Simonenko; Frolova ni igrala.

Nova KBM Branik: Košenina 12, Kaučič 8, Najdič 2, Sobočan 11, Pintar 4, Blagne 7, oskelo (L) - prva postava; Sužnik (L), Bračko, Vovk 1; Mlakar ni igrala.