Šestakova (deset let prepozno) prejela srebro 

N. Gr., STA

Birmingham -Nekdanji atletinji in slovenski rekorderki v troskoku Mariji Šestak so danes med svetovnim dvoranskim prvenstvom v Birminghamu slovesno izročili srebrno medaljo z dvoranskega SP leta 2008 v Velancii. Prvotno ji je pripadel bron, vendar so pozneje odkrili, da je bila ena izmed tekmic pozitivna na dopinškem testu.

Najprej so pred večernimi končnimi odločitvami SP zatemnili dvorano, napovedali podelitev, odličje pa ji je ob 18.36 po slovenskem času izročil predsednik Evropske atletske zveze (EA) Norvežan Svein Arne Hasnsen, ki je tudi član sveta Mednarodne atletske zveze (IASF); Šestakova pa je ena izmed šestih, ki so jim na tem prvenstvu zaradi dopinga drugih, ki so bili prvotno uvrščenimi pred njimi, izročili medalje.

»Res je bil lep občutek, tudi malo treme, pa podoživljanje za nazaj, četudi sem bila na zmagovalnem odru tokrat sama,« je povedala Šestakova po tem, ko ji je pred večernimi končnimi odločitvami predzadnjega dne SP kot prvi po vrsti ob 18.36 po slovenskem času v Areni Birmingham srebro izročil predsednik Evropske atletske zveze (EA) Norvežan Svein Arne Hasnsen, ki je tudi član sveta Mednarodne atletske zveze (IAAF).

»V bistvu je bilo nekaj povsem drugega, veliko boljše, kot sem pričakovala. Ko so me obsvetili, da bom dobila odličje za nazaj, sem menila, da bom šla na oder, dobila odličje in potem pač šla dol. Toda izpeljali so celoten ceremonial podelitve tako kot po tekmi, povedali moje ime in doseženo mesto ... Imela sem zelo podoben občutek kot tedaj, ko sem osvajala odličja na velikih tekmah, ko imaš tudi tedaj malo treme, ko ne veš kaj pričakovati. V bistvu je lepo, da je IAAF organizirala naknadne podelitve kolajn na tak način. Občutek je lep, prideš pred polno dvorano in še enkrat občutiš, kako je, ko dobiš kolajno,« je bila takoj po podelitvi polna čustev Šestakova.

IAAF je sredi februarja obvestila Atletsko zvezo Slovenije (AZS), da so po ponovnem testiranju v vzorcu Grkinje Chrysopiyi Devetzi, vzetem avgusta 2007, odkrili stanozolol in ji črtali vse izide v naslednjih štirih letih, tudi drugo mesto z dvoranskega SP v Španiji pred desetimi leti.

V IAAF so 1. marca pojasnili, da so se po odkritju sistematičnega dopinga v ruski atletiki lani odločili, da bodo spremenili prejšnjo prakso pod nekdanjim predsednikom Laminom Diackom, ki je tudi sam v kazenskih postopkih zaradi korupcije, ter na slovesen način podelili odličja tistim, ki jih na tekmovališču zaradi goljufij tekmecev niso mogli.

»Po zelo pozitivnem odzivu na slovesne ponovne podelitve medalj, kar smo začeli avgusta lani na SP na prostem v Londonu, bomo nadaljevali s takim načinom podeljevanja odličij atletom za njihove dosežke za nazaj. In kaj je lahko boljše, kot da to storimo pred polnimi stadioni atletskih navdušencev na velikih tekmovanjih,« je pred začetkom SP v Birminghamu dejal predsednik IAAF Sebastian Coe.

Sedaj 38-letna Šestakova, zaposlena na AZS za pomoč strokovnemu delu in za odnose z javnostmi, bo prihodnje leto dobila še eno odličje. Bronasto medaljo s SP na prostem v Osaki 2007 v troskoku bo prejela leta 2019 na stadionu SP 2019 v Dohi. V japonski Osaki je bila peta.

Mednarodno arbitražno razsodišče za šport v Lozani pa je lani potrdilo, da si je ruska atletinja Ana Pjatih prislužila štiriletni dopinški suspenz zaradi uporabe anaboličnih steroidov in je zato med drugim izgubila tudi odličje iz prvenstva v Osaki. To je že drugi odkriti primer dopinga v tej disciplini na omenjenem tekmovanju. Rusinja je sprva na SP končala na četrtem mestu, tik pred Šestakovo, a je do bronaste kolajne prišla za zeleno mizo po tem, ko je bilo odličje zaradi dopinga odvzeto Devetzijevi.