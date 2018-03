Šestakovi v soboto po desetih letih srebro

L. Z., STA

Birmingham - Mednarodna atletska zveza (IAAF) bo v petek in soboto na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu ponovno podelila šest medalj, ki so jih predhodno na prvenstvih osvojili tekmovalke in tekmovalci, ki so bili pozitivni ali pri katerih so pri ponovnih pregledih dopinških vzorcev odkrili prepovedane snovi. Med novimi slavljenci bo tudi Marija Šestak .



Slovenska rekorderka v troskoku Šestakova bo v soboto ob 16.36 po slovenskem času dobila srebrno medaljo namesto bronaste za nastop na dvoranskem SP pred desetimi leti v Sevilli. IAAF je namreč sredi februarja obvestila Atletsko zvezo Slovenije (AZS), da so po ponovnem testiranju v vzorcu Grkinje Chrysopiyi Devetzi, vzetem avgusta 2007, odkrili stanozolol in ji črtali vse izide v naslednjih štirih letih, tudi drugo mesto

iz dvoranskega SP v Španiji leta 2008.





Napredovala tudi Otteyjeva





Med šesterico, ki bo prejela na podoben način drugim odvzeta odličja iz preteklosti, pa ne bo nekdanje jamajške superzvezdnice Merlene Ottey, ki je maja 2002 dobila slovensko državljanstvo in je odtlej nastopala za Slovenijo. Že leta 2003 je tekmovala na dvoranskem SP, ki je bilo tedaj prav v Birminghamu, ter osvojila četrto mesto na 60 m. Desetletje pozneje je zaradi vpletenosti v dopinški škandal Balco Ukrajinka Žana Pintuševič Block dobila dveletno prepoved nastopanja, črtali pa so ji vse izide v dveh letih od novembra 2002, tudi medaljo s SP v Birminghamu.



Bron je tako pripadel sedaj 57-letni Otteyjevi, ki je s tem uradno končala na tretjem mestu za Američankama Angelo Williams in Torri Edwards in je s tem osvojila eno odličje tudi pod slovensko zastavo; v dresu Jamajke jih ena izmed najuspešnejših športnic v zgodovini od leta 1979 zbrala še 29, devet na OI, 16 na SP na prostem in šest na dvoranskih SP.



V IAAF so pojasnili, da so se po odkritju sistematičnega dopinga v ruski atletiki lani odločili, da bodo spremenili prejšnjo prakso pod nekdanjim predsednikom Laminom Diackom, ki je tudi sam v kazenskih postopkih zaradi korupcije, ter na slovesen način podelili odličja tistim, ki jih na tekmovališču zaradi goljufij tekmecev niso mogli.



»Po zelo pozitivnem odzivu na slovesne ponovne podelitve medalj, kar smo začeli avgusta lani na SP na prostem v Londonu, bomo nadaljevali s takim načinom podeljevanja odličij atletom za njihove dosežke za nazaj. In kaj je lahko boljše, kot da to storimo pred polnimi stadioni atletskih navdušencev na velikih tekmovanjih,« je dejal predsednik IAAF Sebastian Coe.



Šestakova čaka še eno kolajno



Sedaj 38-letna Šestakova, zaposlena na AZS za pomoč strokovnemu delu in za odnose z javnostmi, bo prihodnje leto dobila še eno odličje. Bronasto medaljo s SP na prostem v Osaki 2007 v troskoku bo prejela leta 2019 na stadionu SP 2019 v Dohi. V japonski Osaki je bila peta. Mednarodno arbitražno razsodišče za šport v Lozani pa je lani potrdilo, da si je ruska atletinja Ana Pjatih prislužila štiriletni dopinški suspenz zaradi uporabe anaboličnih steroidov in je zato med drugim izgubila tudi odličje iz prvenstva v Osaki.



To je že drugi odkriti primer dopinga v tej disciplini na omenjenem tekmovanju. Rusinja je sprva na SP končala na četrtem mestu, tik pred Šestakovo, a je do bronaste kolajne prišla za zeleno mizo po tem, ko je bilo odličje zaradi dopinga odvzeto Devetzijevi.



Tudi Otteyjevi, ki jo je od leta 1998, ko se je preselila v Ljubljano, več kot desetletje treniral slovenski strokovnjak Srdjan Djordjević, so dodelili drugo odličje za zeleno mizo, olimpijski bron za tek na 100 metrov izpred osemnajstih let. Na OI 2000 v Sydneyju, ko je Otteyjeva zelo veliko časa v olimpijski vasi preživela med slovensko ekipo, je bila na 100 metrov tretja, zmagala je Američanka Marion Jones, ki so ji pozneje zaradi afere Balco med drugim odvzeli vseh pet zlatih olimpijskih odličij s teh iger, drugi in tretji pa sta bili Grkinja Ekaterini Thanou in Jamajčanka Tayna Lawrence. Otteyjeva, ki sedaj živi v Švici, je v Sydneyju osvojila tudi srebro v štafeti 4 x 100 m.



Pri 52 letih je Otteyjeva zadnjič na veliki tekmi sodelovala v slovenski štafeti 4 x 100 m leta 2012 na evropskem prvenstvu v Helsinkih; Alja Sitar, Sara Strajnar, Kristina Žumer in Otteyjeva, ki ji v bogati zbirki manjka le olimpijsko zlato, so dosegle skupno 11. čas ter se niso uvrstile v finale.