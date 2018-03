Sezona MXGP uvodoma brez Slovencev

Tim Gajser, Klemen Gerčar in Jernej Irt bodo preskočili uvodno dirko motokrosističnega SP v Argentini.

J. P.

Neuquen - Ta konec tedna se z veliko nagrado Argentine v Neuquenu začenja sezona svetovnega prvenstva v elitnem motokrosističnem razredu MXGP. Na dirki (štart nedeljske prve vožnje bo ob 17. uri po srednjeevropskem času in druge tri ure pozneje), ki bo uvodoma nadomestila nočno katarsko preizkušnjo, ki je ni več v koledarju, ne bo slovenske udeležbe, Tim Gajser, Klemen Gerčar in Jernej Irt jo bodo namreč preskočili.

Gajser vsak dan bolje

Gajser, predlanski svetovni prvak, si je na pripravljalni dirki v Italiji zlomil čeljust in moral pod nož. »Stanje je iz dneva v dan boljše. Razočaran sem, ker ne morem biti v Argentini, vem pa, da bom kmalu spet na motorju in bo letos še dovolj priložnosti za dokazovanje. Počasi, ampak res počasi že začenjam telesne in kondicijske treninge, ki jih dnevno stopnjujem,« je trenutno zdravstveno stanje opisal Tim.

Tudi Gerčar bo začel na Nizozemskem

Tudi Gerčar bo, enako kot Gajser, sezono predvidoma začel dva tedna pozneje, na prvi evropski preizkušnji v nizozemskem Valkenswaardu. »Cilj na prvih dirkah bo ujeti tekmovalni ritem in ga nato stopnjevati skozi celotno sezono. Glede na to, da sem prejšnji dve sezoni zaradi poškodb zaključil prehitro, načrtujem vidne rezultate v drugi polovici leta,« napoveduje Klemen.

Manj dirk za Irta

Jernej Irt bo tekmovalno leto predvidoma odprl aprila v italijanski Pietramurati: »Zaradi nižjega proračuna ekipe bom letos odpeljal nekoliko manj dirk. Kandidiral bom za nastop na dveh preizkušnjah v Italiji, Nemčiji in na Češkem, seveda pa bo udeležba odvisna tudi od tega, ali bom sprejet na dirko. Pričakovanja so enaka kot v prejšnji sezoni - redno osvajati točke oziroma uvrščati se v dvajseterico. Z ekipo smo na dobri poti, zato v sezono vstopamo zelo optimistično.«