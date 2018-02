Slovenci gladko ugnali Belgijce

A. V., STA

Otočec - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca, bronasta na zadnjem evropskem prvenstvu v Luksemburgu, je uspešno začela nov kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2019 v Nantesu. Na Otočcu je v prvi tekmi skupine A2 s 3:0 premagala Belgijo, po eno točko za Slovenijo so prispevali Bojan Tokić, Darko Jorgić in Deni Kožul.

Belgijci so bili tekmeci Slovenije že v prejšnjem kvalifikacijskem ciklusu. Takrat so bili Slovenci uspešnejši v Belgiji, v Novi Gorici pa so zmagali gosti.

Naslednjo tekmo kvalifikacij bodo Slovenci odigrali 27. marca, ko bodo gostovali v Romuniji. Prvo mesto v skupini, v kateri so tri reprezentance, neposredno vodi v elitno skupino evropskega prvenstva, drugo mesto pa zagotavlja dodatne kvalifikacije.

SLOVENIJA - BELGIJA 3:0

Bojan Tokić - Florent Lambient 3:1 (-8, 6, 9, 4)

Darko Jorgić - Cedric Nuytinck 3:1 (-11, 7, 9, 9)

Deni Kožul - Robin Devos 3:1 (13, -8, 6, 10)

Slovenske namiznoteniške igralke izgubile na Poljskem

Slovenska ženska reprezentanca v namiznem tenisu je izgubila prvo tekmo v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2019. Od Slovenk so bile v Gdansku boljše Poljakinje s 3:0.

V Gdansku so proti Poljski igrale Alex Galič, Manca Fajmut in Ana Tofant.

Fajmutova je igrala prva, proti Qian Li pa ni imela pravih možnosti, izgubila je s 7:11, 2:11 in 3:11.

Galičeva je bolj namučila Natalijo Partyko. Poljakinja je prvi niz dobila s 14:12, drugi je pripadel Slovenki z 11:9, naslednja dva pa je dobila Partyka, oba z 11:6.

Tofantova je morala priznati premoč Katarzyni Grzybowski s 4:11, 8:11 in 5:11.

Slovenija bo v drugem krogu igrala doma proti Ukrajini, tekma bo 22. maja.

POLJSKA - SLOVENIJA 3:0

Qian Li - Manca Fajmut 3:0 (7, 2, 3)

Natalija Partyka - Alex Galič 3:1 (12, -9, 6, 6)

Katarzyna Grzybowska - Ana Tofant 3:0 (4, 8, 5)