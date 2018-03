Slovenci po zasuku tudi prek Romunov

Po eno točko za novo zmago slovenske moške namiznoteniške reprezentance so prispevali Jorgič, Tokič in Kožul.

J. P.

Bukarešta - Slovenski namiznoteniški igralci so v drugem dvoboju kvalifikacij za ekipno evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nantesu vpisali drugo zmago. Na gostovanju v Bukarešti so po veličastnem zasuku s 3:2 odpravili Romune, ki so že vodili z 2:0, potem ko sta Darko Jorgič in Bojan Tokič uvodna obračuna končala sklonjenih glav. Vendar pa so izbranci trenerke Andreje Ojsteršek Urh še pravočasno strnili vrste in v preostalih treh dvobojih niso več pokleknili, po eno točko pa so prispevali vsi trije reprezentanti, tudi Deni Kožul.

Ključno je dosegel starosta Tokič (po koncu sezone se bo iz Saarbrückna preselil k drugemu bundesligašu Grünwettersbachu), ki je s 3:2 odpravil 60. loparčka sveta Ovidiuja Ionescuja. Gostitelji v zasedbi niso imeli mladega upa za prihodnost Cristiana Pletee, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu do 21 let v Minsku na kolena spravil tako Jorgiča kot Kožula, prednost pred njim sta dobila Hunor Szöcs in Adrian Crisan. Do konca kvalifikacij naše fante čakata še dva dvoboja, prvi 2. oktobra v Belgiji, drugi pa doma z Romunijo.

Romunija : Slovenija 2:3

Ovidiu Ionescu : Darko Jorgič 3:0 (8, 13, 7)

Adrian Crisan : Bojan Tokič 3:1 (-10, 6, 5, 2)

Hunor Szöcs : Deni Kožul 0:3 (-7, -5, -8)

Ovidiu Ionescu : Bojan Tokič 2:3 (-8, 8, -8, 4, -6)

Adrian Crisan : Darko Jorgič 1:3 (-10, -6, 10, -3)