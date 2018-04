Slovenska odprava se v domovino vrača z dvema kolajnama

J. P.

Tel Aviv - Zadnji dan evropskega prvenstva v judu v Tel Avivu je bil za slovensko odpravo manj uspešen kot prejšnja dva, ko sta se s kolajnama ovenčala zlati Adrian Gomboc in srebrna Tina Trstenjak. Vsi trije naši današnji predstavniki so pokleknili že v uvodnih dvobojih, Klara Apotekar (do 78 kilogramov) pred predstavnico Kosova Loriano Kuka, Ana Velenšek (nad 78 kg) pred hrvatico Ivano Maranić in Vito Dragič (nad 100 kg) pred Poljakom Maciejem Sarnackim.

Prva večja tekma po Riu

Velenškova, na olimpijskih igrah v Riu bronasta v konkurenci do 78 kilogramov, se je tokrat preizkusila v najtežji kategoriji, svoj nastop pa v izjavi za STA komentirala takole: »Z borbo nisem zadovoljna, saj sem isto tekmico prejšnjič premagala, razočaranje je zato še toliko večje. Manjka mi kondicije in seveda več moči, tudi privajam se še na to kategorijo, v kateri še nimam kilometrine, a nekje je treba začeti. To je bila moja prva večja tekma po Riu, slog borbe je drugačen, pozna se velika razlika v teži, privajanje traja dlje časa. Napredujem, a mi še precej manjka.«



Klara Apotekar: Slabo sem se borila

Tudi njena polsestra Apotekarjeva ni bila zadovoljna: »Slabo sem se borila, nisem delala prva, nisem napadala, tekmici sem dovolila, da me je zgrabila za pas, storila svojo dominantno tehniko, me držala v parterju in čas se je iztekel. Poznam jo že iz mlajših selekcij, skupaj sva trenirali. Na blazini sem sama naredila napako, kar je bilo odločilno.« Dragiča pa je poljski dvometraš Sarnacki v zadnji sekundi za ipon spravil na hrbet, vseeno je bil Bistričan z opravljenim zadovoljen, v isti sapi pa razočaran, ker je bil tako blizu.



Brca v rit, ki jo je potreboval

»Danes prikazano je odskočna deska za naprej. Padel sem v zadnjih sekundah, ko sem se malo že spogledoval z borbo za zlato točko. V takih primerih štejejo izkušnje, borba traja do konca. A to mi je dalo brco v rit, ki sem jo potreboval, tisti zagon, ki mi bo dal moč. Čeprav smo napovedali premor takoj po prvenstvu, mislim, da bom že kmalu nadaljeval s polno paro. Vidim, da so možnosti, dvomil sem zaradi preteklih slabih borb v sezoni, razmišljal celo, ali je to sploh vredno početi ali naj se raje lotim poklicne poti, toda današnja borba je to, kar sem potreboval.«