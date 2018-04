Slovenski jadralki peti v regati za odličja in skupno

J. P.

Hyeres - Slovenski jadralki v olimpijskem dvosedu 470 Tina Mrak in Veronika Macarol (JK Pirat), sicer aktualni evropski prvakinji, sta tretjo preizkušnjo svetovnega pokala v Hyeresu končali na skupnem petem mestu, peti sta bili tudi v današnji finalni regati za odličja. Zmagala je francoska posadka Camille Lecointre-Aloise Retornaz.



Po desni

»Vetra je bilo okoli 10 vozlov. Pred štartom sva se odločili, da bova držali desno stran regatnega polja, zato sva štartali ob regatni barki. Japonka, ki bi jo za uvrstitev na stopničke morali prehiteti za najmanj tri mesta, je začela na levi strani in je na bojo prišla kot prva, midve pa kot deveti. Tedaj nama ni preostalo drugega kot borba za skupno peto mesto,« je vtise strnila Mrakova.



Sposobni odjadrati bolje

Macarolova pa jo je dopolnila: »Ves regatni teden je bil zelo naporen, vseeno sva sposobni odjadrati precej bolje. Imeli sva dobre in slabe trenutke, regata je bila tudi dober trening, videli sva, da sva z novo opremo lahko hitri v šibkem in tudi močnem vetru, morava pa določene stvari še popraviti. Biti morava živahnejši in agresivnejši na štartu. Upam, da na evropskem prvenstvu ne bova delali takih napak in da bova nastopili bolje.«