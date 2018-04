Slovenski loparčki pošteno namučili favorizirani Hongkong (VIDEO)

J. P.

Halmstad - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca na ekipnem svetovnem prvenstvu na Švedskem tekmuje v elitnem razredu, uvodoma pa se je udarila z izjemno neugodnim Hongkongom, ki ima v skupini A status drugega nosilca, na prejšnjem prvenstvu pa je izpadel šele v četrtfinalu. Azijski predstavnik je upravičil vlogo favorita in zmagal s 3:0, vendar pa do uspeha ni prišel tako gladko, kot kaže končni rezultat. Prva dva obračuna je namreč odločil šele peti niz, v obeh dvobojih pa sta imela svojo priložnost tudi slovenska loparčka.

Jorgič na pragu zmage

Predvsem hrastniški najstnik Darko Jorgič se je silovito upiral sedmemu igralcu sveta Chun-ting Wingu, vodil z 2:1 v nizih in v petem že z 9:5. Tedaj pa je nasprotnik unovčil izkušnje, izničil tri zaključne žoge Slovenca in svoji reprezentanci zagotovil prvo točko. Tudi za drugo se je moral Hongkong pošteno namučiti, starosta Bojan Tokič je namreč v zadnjem nizu že vodil z udobnih 5:2, šele to je podžgalo Kwan-kit Hoja, da je dvoboj vendarle pospravil pod streho. Častni niz je Siu-hang Lamu snel tudi tretji slovenski reprezentant Deni Kožul. Jutri čaka naše fante (majico z državnim grbom nosi tudi še Jan Žibrat) najprej, ob 10. uri, dvoboj z Egiptom, zvečer (ob 19. uri) pa še z Romunijo.

Blizu, a hkrati daleč

»Bili smo zelo blizu, a hkrati zelo daleč od presenečenja. Izgubiti proti sedmi reprezentanci prejšnjega prvenstva, ki ima v svojih vrstah sedmega igralca sveta, ni tragedija, a po drugi strani bi bil lahko, z malce sreče, izid tudi drugačen. Jorgič je igral dobro, a sreča zares ni bila na njegovi strani, Tokič je bil morda na trenutke preveč nestrpen, ko pa mu je stekel začetni udarec, je bil tekmec v težavah. Za nami je šele prvi obračun, zelo pomemben bo jutrišnji dan,« je razmišljala trenerka Andreja Ojsteršek Urh. Oba jutrišnja slovenska tekmeca sta danes izgubila, Romunija proti Švedski (0:3), Egipt pa po izjemnem boju z 2:3 proti favoriziranim Nemcem, obe točki je prispeval 17. svetovni loparček Omar Assar, ki je na kolena spravil tudi Tima Bolla.

SLOVENIJA : HONGKONG 0:3

Darko Jorgič : Chun-ting Wong 2:3 (-7, 6, 9, -5, -11)

Bojan Tokič : Kwan-kit Ho 2:3 (-7, 4, -10, 8, -6)

Deni Kožul : Siu-hang Lam 1:3 (-7, -6, 13, -2)

Odločilna točka 17-letnice

Slovenke, čeravno brez Mance Fajmut, pa so stopničko niže, v drugem kakovostnem razredu, s 3:2 odpravile prve tekmice v skupini F Italijanke. Selektorka Vesna Ojsteršek se je odločila, da bo spočila Ano Tofant, ki igra v italijanski ligi in jo zato tamkajšnje igralke dobro poznajo, priložnost je ob standardni Alex Galič, ki je prispevala pričakovani točki, ponudila Katarini Stražar in 17-letni Aleksandri Vovk, ki je dodala tretjo točko za zmago. »Alex je dvakrat odigrala zelo prepričljivo in zanesljivo, Aleksandra si zasluži vse pohvale, saj je že uvodni obračun odigrala hrabro, drugega pa fantastično, medtem ko je Katarina očitno nekoliko podlegla tremi,« je poudarila selektorka.



SLOVENIJA : ITALIJA 3:2

Alex Galič : Giorgia Piccolin 3:1 (-6, 7, 7, 4)

Aleksandra Vovk : Debora Vivarelli 1:3 (-5, 8, -9, -6)

Katarina Stražar : Chiara Colantoni 0:3 (-9, -7, -4)

Alex Galič : Debora Vivarelli 3:0 (12, 5, 8)

Aleksandra Vovk : Giorgia Piccolin 3:0 (7, 9, 5)