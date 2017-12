Šport v letu 2017: Upokojenci in dopinške afere

J. P.

Ljubljana - Vsako leto naplavi nove športne zvezdnike, a po drugi strani postavi v zgodovino številne, ki se odločijo za upokojitev. Letos se je odmevno poslovil dolgoletni nogometni reprezentant, 38-letni Milivoje Novaković, ki je junija kariero končal z zadetkom v kvalifikacijskem dvoboju z Malto. V majici z državnim grbom je zbral 80 nastopov in prispeval kar 32 zadetkov, kar ga na večni lestvici strelcev uvršča zgolj za Zlatka Zahovića (35). V mednarodno pisani klubski karieri si je nazadnje kruh služil pri Mariboru in z njim postal državni prvak. Teniške copate je v kot zagnal Grega Žemlja, ki se je avgusta poslovil z odmevno portoroško ekshibicijo z Aljažem Bedenetom in Kajo Juvan. Bil je rekorder po številu nastopov za slovensko reprezentanco ter naš prvi igralec z lovoriko s turnirja serije challenger in zmago nad loparjem iz elitne svetovne deseterice - leta 2013 nad Srbom Jankom Tipsarevićem.

Športne poti so končali še 38-letni in 216 cm visoki košarkarski orjak Primož Brezec; dve leti mlajši alpski smučar Andrej Šporn, leta 2010 drugi na razvpitem smuku v Kitzbühlu; 26-letna smučarska skakalka Eva Logar, ki v 66 tekmah svetovnega pokala ni ujela stopničk; 36-letni beloruski rokometaš s slovenskim potnim listom Sergej Rutenka, leta 2004 zmagovalec lige prvakov s Celjem Pivovarno Laško; 26-letni gorski kolesar Žiga Pandur, eden najhitrejših Slovencev v spustu; 29-letni zamejski nordijski kombinatorec Tomaž Druml, ki je poleti avstrijske barve zamenjal za slovenske, a kariere zaradi zdravstvenih težav ni mogel nadaljevati; in navsezadnje Tina Maze, ki je smuči tudi uradno zagnala v kot na januarski Zlati lisici, pred kar 15.000 navijači v Mariboru, kjer je športno pot v svetovnem pokalu tudi začela.

Afere: Tejin dopinški greh

Škandal, ki je glasno odmeval tudi v mednarodni javnosti, je zakuhala 37-letna izkušena biatlonka Teja Gregorin, bronasta z zasledovanja na OI leta 2014 v Sočiju. Konec oktobra je namreč mednarodna zveza (IBU) javno razkrila, da je Slovenka padla na dopinškem preizkusu oziroma pri ponovnem pregledu vzorca, odvzetega na igrah leta 2010 v Vancouvru. V njem so našli nedovoljeni rastni hormon GHRP, zaradi česar si je Teja sprva prislužila začasni suspenz, pred dnevi pa je dopinško zlorabo potrdila tudi disciplinska komisija Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in tekmovalki izbrisala vse dosežke iz Vancouvra, ne pa tudi iz Sočija. Gregorinova, ki se je za svoje dejanje javno opravičila, se lahko pritoži še na Mednarodno športno arbitražno razsodišče (CAS) v Lozani.

V dopinški spirali sta se letos znašla še dva slovenska športnika. Plavalko Špelo Bohinc so konec februarja kaznovali s štiriletno prepovedjo nastopanja, ker se je oktobra lani izmuznila dopinškemu preizkusu na olimpijskem bazenu v Kranju, konec junija pa je enako stroga kazen doletela kolesarja Jureta Kocjana, ki so mu pri ponovni analizi vzorca odkrili sledi prepovedanega eritropoetina. Nekdanji nogometaš Kopra Ivica Guberac se je na sodišču znašel zaradi vpletenosti v kriminalno združbo Kobra, ki se je ukvarjala s preprodajo drog, trgovanjem z orožjem in nelegalnimi prebežniki. Kriminalisti so v kletnih prostorih Guberčevega stanovanja našli drogo, a se je nogometaš na sodišču izrekel za nedolžnega. Za svojevrstno afero, v katero je bila vpletena tudi Slovenija, pa je poskrbela Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB), ki je čez noč ugasnila dotedanjo svetovno ligo in jo nadomestila s komercialno ligo narodov, v kateri pa ni mesta za našo moško reprezentanco, čeprav si je na parketu zagotovila preboj v prvi kakovostni razred svetovne lige. Prvi mož slovenske odbojke Metod Ropret odločitev spodbija z vsemi sredstvi, ki jih ima na voljo.

Poudarki leta 2017:

