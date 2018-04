Stopničke neuničljive Anje med nizozemsko elito

Ljubljana – Na zimsko sezono je med slovenskimi plavalci ostal le še spomin, misli že letijo k prihajajočem poletju in tekmovalnem vrhu na avgustovskem EP. Nekateri dosežki s tekmovanj ob koncu tedna v Eindhovnu, kjer je zablestela neuničljiva Anja Klinar, in Beogradu, so za stroko zelo spodbudni.



Siniša Uroševič



Po prvem letu dela reprezentančnega selektorja Gorazda Podržavnika, naslednika Mihe Potočnika, in nekaterih spremembah v načinu dela in selekciji je zdaj pred Korošcem nova tekmovalna sezona. Do poletnega vrha sledi nekaj klasičnih preizkušenj, predvsem pa je nenavadno, da bo tokrat odprto DP že ob prihajajočem koncu tedna, od petka do nedelje, v kranjskem bazenu. Tako se bodo kandidati za EP, avgusta v Glasgowu, in mladinsko EP, en mesec prej v Helsinkih, pognali v boj za norme že v Kranju, nakar bo združeno državno prvenstvo v zadnjem julijskem tednu na Obali. Med velikimi tekmovanji ne gre prezreti še sredozemskih iger v zadnjem junijskem tednu v Tarragoni (Špa).



Nova pot Klinarjeve



Na najodmevnejšem med omenjenimi tekmovanji, avgustovskem EP, sodeč po dosedanjih Podržavnikovih potezah, ne gre pričakovati pretirano široke ekipe, a sodeč po sedanji ravni pripravljenosti bo vnovič med udarnimi aduti slovenske vrste Anja Klinar. Jeseničanka, ki je pred dvema tednoma praznovala 30. rojstni dan, je v lanski sezoni doživela šok, ko je pri radovljiškem klubu ostala brez odstavljenega trenerja Mihe Potočnika. Vprašljiva je bila njena športna prihodnost, a zasilna rešitev je bila spodobna: začela je delati pod vodstvom Urše Potočnik, soproge svojega nekdanjega trenerja, na tradicionalno močni tekmi v Eindhovnu, središču cenjenega nizozemskega plavanja, pa je zdaj opozorila nase.



Na 200 m delfin je s časom 2:12,74 zmagala, na 400 m prosto ji je za Nemko Marlene Kahler, ki je bila od slovenske plavalke hitrejša za devet stotink, pripadlo 2. mesto. »Izidi se sučejo okrog pričakovanj, več pričakujeva na naslednji tekmi v Kranju, kjer bo tudi že vidna prva podoba Anjine tekmovalne pripravljenosti v tej sezoni,« je poudarila trenerka Potočnikova. Skupaj s plavalko bi še bolj zadovoljna zapuščala Nizozemsko, če bi bila v tesnem dvoboju z Nemko na 400 m uspešnejša. »Anji manjka še nekaj hitrosti. Za še boljši dosežek pa bo morala hitreje začeti,« je tudi nova trenerka podčrtala tisto, kar je za eno vodilnih slovenskih plavalk zadnjega desetletja že dolgo znano: pogosto zablesti v zadnjih metrih, za uvod pa je kar pretirano zadržana. Za slovo od močnega mitinga je nastopila še na 100 m delfin in zasedla 7. mesto (1:01,84). Najbolj pomembno je, da ohranja stik z najboljšimi, obenem pa je seveda jasno, da regeneracija po tekmovalnih naporih in ostrem treningu pri tridesetletnici seveda ne more biti tako hitra kot pri mlajših plavalkah.



Stopničke za Taro Vovk



Med slednjimi močno trka na reprezentančna vrata Olimpijina najstnica Neža Klančar. V Eindhovnu je bila z osebnim rekordom 55,65 na 100 m prosto 7., na 50 m prosto je bila s 26,03 mesto nižje. Podobno kot Klinarjeva je bila močnejša v drugi polovici nastopa. Za tretje slovenske stopničke na mitingu pa je poskrbela Tara Vovk, reprezentantka iz PK Ljubljana, z osebnim rekordom 2:17,00 tretja na 200 m mešano. V Beogradu se je z zmagama na 50 in 200 m prsno odrezala Tjaša Vozel.