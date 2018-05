Švedi slovenskim loparčkom niso dovolili nove senzacije (VIDEO)

J. P.

Halmstad - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca ni ponovila senzacije z lanskega ekipnega evropskega prvenstva v Luksemburgu, na katerem je v četrtfinalu s 3:2 snela skalp eni najmočnejših zasedb stare celine, visoko favorizirani Švedski. Skandinavska reprezentanca je v današnjem četrtem kolu skupine A elitnega kakovostnega razreda ekipnega svetovnega prvenstva v domačem Halmstadu vrnila udarec in našo četverico pod taktirko trenerke Andreje Ojsteršek Urh odpravila s 3:1.

Dva med 20

Švedski selektor je ob standardnih Kristianu Karlssonu in Mattiasu Karlssonu (nista v sorodstvu), 19. in 20. loparčku sveta, priložnost ponudil še najizkušenejšemu Jonu Perssonu, ki je dobil prednost pred debelo desetletje mlajšim Antonom Källbergom, ki je sicer na svetovni jakostni lestvici uvrščen mesto višje (62./63.). Vsi štirje pa so rangirani bolje kot vodilni slovenski adut Darko Jorgič, ki je šel za mizico prvi, a ni razigranemu Mattiasu Karlssonu odščipnil niti niza, v zadnjem je osvojil zgolj točko.

Tokič utišal polne tribune

Zato pa je svojo moč dokazal starosta Bojan Tokič, ki je v prvih dveh nizih na razliko ugnal Kristiana Karlssona, ki je nato izenačil na 2:2, v zadnjem nizu pa je 37-letni Novogoričan mojstrsko utišal polne tribune. Deni Kožul je Perssonu odvzel častni niz, Tokič pa se je tudi v drugem dvoboju, tokrat proti Mattiasu Karlssonu, odlično držal, čeravno začetek (0:6) ni bil spodbuden. Prvi trije nizi so se končali z najmanjšo možno razliko, v četrtem je bil Bojan dominanten, šele to je razjezilo favoriziranega Šveda, da je v zadnjem oddal pičli dve točki.

V petem nizu igral, česar ne bi smel

»V petem nizu je Bojan igral, česar ne bi smel - preveč na 'backhand' tekmeca, ki je prišel v svoj ritem. Sicer si za oba dvoboja zasluži pohvale, ravno tako Deni, ki je bil bliže uspehu, kot kaže končni izid. Morda je na trenutke tvegal premalo. Darko se po porazih v prejšnjih kolih nikakor ne pobere. Če njegov tekmec v drugem nizu, v katerem je bilo v igri izenačenje, ne bi zadel 'pardona', bi se Darko morda dvignil, tako pa je šla njegova igra le še navzdol. Razmišljamo, da bi ga jutri spočili, odvisno pač od Bojanove utrujenosti,« je ocenila trenerka Andreja Ojsteršek Urh.

Jutri še z Nemci

Po štirih odigranih dvobojih imajo Slovenci v žepu eno zmago (nad Egiptom) in tri poraze, premoč so že prvi dan priznali Hongkongu, včeraj pa tudi neugodni Romuniji. Za konec rednega dela čaka našo četverico - s klopi je reprezentančne kolege spodbujal Jan Žibrat - še najtežji zalogaj v skupini, evropska prvakinja Nemčija, s katero se je pomerila že v lanskem polfinalu v Luxembourgu in le stežka prodala kožo (2:3). Timo Boll, Dmitrij Ovčarov, Ruwen Filus, Bastian Steger in Patrick Franziska, ki so vsi med 24 najboljšimi igralci sveta, v Halmstadu še ne poznajo poraza.

SLOVENIJA : ŠVEDSKA 1:3

Darko Jorgič : Mattias Karlsson 0:3 (-4, -9, -1)

Bojan Tokič : Kristian Karlsson 3:2 (11, 10, -4, -10, 5)

Deni Kožul : Jon Persson 1:3 (-9, 7, -7, -7)

Bojan Tokič : Mattias Karlsson 2:3 (10, -9, -12, 7, -2)