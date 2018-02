Tim Gajser po grdem padcu v Italiji pod nož (VIDEO)

J. P.

Mantova - Svetovni prvak v kraljevskem motokrosističnem razredu MXGP v sezoni 2016, Hondin slovenski mladenič Tim Gajser, ki je lani končal na petem mestu, se je te dni za novo sezono, ki se bo začela že prvi marčevski konec tedna v argentinskem Neuquenu, pripravljal v italijanski Mantovi, finalna dirka tamkajšnjega odprtega državnega prvenstva pa se zanj ni dobro končala.



Dvakratni zlom čeljusti

Kot poročajo tuji in slovenski spletni mediji, je namreč pri enem od skokov grdo padel z velike višine in še z glavo trčil v krmilo svojega motorja, na progi za skoraj pol minute obležal v nezavesti, odnesti so ga morali na nosilih in takoj zdravniško oskrbeti, zaradi dvakratnega zloma čeljusti (imel je srečo v nesreči, da si ni poškodoval vratu) pa bo moral 21-letni as v bližnji bolnišnici na večurni operacijski poseg.



Predolg skok

Gajser se je sicer na tretji preizkušnji italijanskega prvenstva dolgo kot klop držal vodilnega Antonia Cairolija, lanskega svetovnega prvaka v MXGP, v zadnjem delu dirke pa je mimo njega švignil še Belgijec Jeremy van Horebeek. Tim se je na vse kriplje prizadeval vrniti na drugo mesto, a je bil na enem od skokov predolg, zaradi česar je padel in se poškodoval.

»Ne morem dojeti, kaj se je sploh zgodilo.«

Novico so potrdili tudi na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) in navedli besede Timovega očeta in trenerja Bogomirja Gajserja: »Ne morem dojeti, kaj se je sploh zgodilo in kakšno smolo je imel Tim. V tem trenutku nam je zelo težko. V bolnišnici so poklicali specialista, ki bo Tima nocoj operiral.« Več o dirkačevem stanju bodo pokazale nadaljnje preiskave.

Zadnji preizkus forme

Mladi Makolčan je imel sicer za seboj izjemno uspešno zimsko pripravljalno obdobje, italijanska dirka, ki se je že tradicionalno udeležijo številni predstavniki motokrosistične elite, pa mu je služila predvsem za trening in zadnje brušenje forme pred skorajšnjim začetkom nove sezone svetovnega prvenstva čez natanko dva tedna.