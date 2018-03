Tim razočaran, a ve, da bo še priložnost

Ljubljana – Motokrosisti bodo jutri odprli sezono za svetovno prvenstvo v elitnem razredu MXGP. Uvodno dirko bo gostila Argentina. Lani je na prizorišču v Patagoniji slavil zmago slovenski as Tim Gajser, ki se bo karavani po poškodbi pridružil na naslednji postaji čez dva tedna na Nizozemskem.



V letošnjem tekmovalnem koledarju, ki ga sestavlja 19 dirk, ni več uvodne nočne katarske preizkušnje. Argentina bo edina postojanka v Južni Ameriki, zunaj Evrope bosta še dve preizkušnji, in sicer v Indoneziji. Premierno je v koledarju Turčija. Finale sezone bo konec septembra v Imoli. Naslov svetovnega prvaka bo branil najizkušenejši v konkurenci Antonio Cairoli, ki ima v žepu devet lovorik. Od rekorderja Stefana Evertsa ga loči zgolj ena. Na pripravljalnih dirkah pred začetkom sezone je Italijan pokazal, da bo težek tekmec tudi v novi sezoni.



Gajser počasi k vadbi



Sezona v eliti se bo začela brez nekdanjega svetovnega prvaka Gajserja, edinega od slovenskih predstavnikov, ki je vselej imel v tekmovalnem programu vse dirke. Na pripravljalni tekmi v Italiji je grdo padel in utrpel dvakratni zlom čeljusti. Najprej so ga operirali na Apeninskem polotoku, sledil je poseg v domovini.



»Iz dneva v dan se počutim bolje. Razočaran sem, ker me ne bo na uvodni dirki, vem pa, da bom kmalu spet na motorju, pa tudi letos bo še veliko priložnosti za dokazovanje. Zelo počasi začenjam s kondicijskimi treningi, ki jih iz dneva v dan stopnjujem,« je povedal Gajser, ki ga je poškodba zelo pretresla. V pripravljalnem obdobju je dirkač Hondine tovarniške ekipe uspešno vadil, z očetom in trenerjem Bogomirjem sta spremenila treninge, pričakovanja za sezono so bila visoka. Prvo priložnost bo imel na mivki v Valkenswaardu.



Brez Petra Irta



Kaj pomeni boj s poškodbami, je znano Klemnu Gerčarju, ki si je maja lani na dirki v Latviji strgal sprednjo križno vez, natrgal oba meniskusa in stranski vezi. Dirkač, ki tekmuje pod okriljem lastne ekipe 62Motosport, je uspešno okreval in se konec lanskega leta vrnil na motor. Tudi on bo odprtje sezone v Argentini izpustil, med elito se bo po dolgi odsotnosti pomešal na Nizozemskem. Načrtuje, da se bo med sezono udeležil vseh petnajstih dirk, ki bodo v Evropi.



»Cilj ob prvih stikih s konkurenco bo ujeti tekmovalni ritem in ga nato stopnjevati skozi sezono. Ker sem zadnji dve zaradi poškodb končal prehitro, si želim vidnejše rezultate v drugi polovici koledarja,« je povedal motokrosist iz Lukovice pri Domžalah. Dobro se zaveda trdega dela, ki ga čaka ob vrnitvi med močne tekmece.



Zgolj na izbranih dirkah bo mogoče videti Jerneja Irta. Motokrosist madžarske ekipe Husqvarna Maurer-Gep Racing ima možnost nastopa na štirih. Razlog je nižji proračun ekipe. »Kandidiral bom za dve tekmi v Italiji ter za tisti v Nemčiji in na Češkem. Nastopi bodo odvisni tudi od tega, ali bom sprejet na dirko. Cilj bo osvajanje točk,« je razkril.



Lani je Slovenija imela v razredu MXGP štiri dirkače, letos enega manj. Peter Irt bo dirkal le v državnem prvenstvu.