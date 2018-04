Trajkovič spet premočan za srebrnega iz Ria

J. P.

Agadir - Slovenski tekvondoist Ivan Trajkovič je zmagal na afriškem predsednikovem pokalu v Maroku, potem ko je v finalu odpravil tudi dobitnika olimpijskega srebra iz Ria 2016 in brona iz Londona 2012 ter nekdanjega evropskega prvaka, 26-letnega Britanca s koreninami iz Zimbabveja Massopa Lutala Muhammada. Njegov slovenski vrstnik ga je ugnal že pred tremi tedni v Sofiji, tokrat pa je za lovoriko prejel 20 točk v lovu za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu, poroča STA.

Krožni udarec v glavo

Finala je bilo konec v tretji rundi, ko je Trajkovič s krožnim udarcem v glavo nasprotnika poslal na tla: »Zelo sem zadovoljen z dvoboji, še posebej s finalnim, ki se je odvijal podobno kot tisti pred tremi tedni v Sofiji. Do tretje runde je bilo dokaj izenačeno, nato sem mu ušel z osmimi točkami razlike. Poskusil je z agresivnimi napadi, a sem ga nekaj sekund pred koncem poslal na tla z zadnjim krožnim udarcem. Zelo sem vesel, ker gre vse po načrtu in sem spet zbral veliko število točk za svetovno lestvico. Zdaj me do majskega evropskega prvenstva čaka še nekaj dela.«

Močan z obema nogama

Trajkovič se je z dosežkoma v Bolgariji in Maroku učvrstil v deseterici najboljših svetovnih borcev v olimpijski kategoriji nad 80 kilogramov. Zadovoljen je tudi njegov trener Kristijan Kovačič: »Imela sva dober žreb, ki pa včasih tudi vara, zato sva šla počasi, iz dvoboja v dvoboj, korak za korakom. Nisem pustil, da bi ga kdo presenetil in mu vsilil svoj ritem. Ostalo je Ivan storil sam, kakor zna. Finalno taktiko sva postavila enako kot v Sofiji. Ivanova velika prednost je, da zmore z obema nogama delati enako hitro, močno in tehnično, medtem ko imajo tekmeci običajno eno ali dve posebni tehniki, s katerima vodijo dvoboje. Ko jih ustaviš, so izgubljeni.«