Trstenjakova najboljša v Tunisu

N. Gr., STA

Tunis - Slovenska judoistka Tina Trstenjak je na tekmi za veliko nagrado Tunisa osvojila prvo mesto. V kategoriji do 63 kg je v finalu po zlati točki in dodatnem delu premagala Japonko Aimi Nouči. V tej kategoriji je nastopila tudi Andreja Leški in bila na koncu sedma.

Trstenjakova še naprej dokazuje svojo premoč kategorije do 63 kilogramov. Danes je na tatamijih v Tunisu vknjižila štiri zmage, od tega pa je trikrat morala v boj za zlato točko. Prepričljivo boljša je bila le od Nizozemke Sanne Vermeer v Četrtfinalu.

V kategoriji do 73 kg je danes za Slovenijo nastopil Martin Hojak in po porazu v prvi borbi ostal brez uvrstitve.

V nedeljo bodo nastopili še Klara Apotekar (do 78 kg), Anamari Velenšek (nad 78 kg), David Kukovica (do 90 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg).

V Tunisu nastopa 335 tekmovalk in tekmovalcev iz 46 držav. V petek, prvi dan tekmovanja, je Matjaž Trbovc med borci do 60 kg osvojil drugo mesto, Anja Štangar je bila med borkami do 52 kg tretja, Kaja Kajzer pa v konkurenci do 57 kg peta.