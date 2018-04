Trstenjakova srebrna v Tel Avivu

Slovenska judoistka je v finalu kategorije do 63 kg izgubila proti svetovni prvakinji Francozinji Clarisse Agbegnenou.

Ma. F., STA

Tel Aviv – Slovenska judoistka Tina Trstenjak je na evropskem prvenstvu v Tel Avivu osvojila srebrno kolajno. Olimpijska prvakinja iz judo kluba Sankaku in branilka naslova iz Varšave 2017 je v finalu kategorije do 63 kg izgubila proti svetovni prvakinji Francozinji Clarisse Agbegnenou po treh minutah in petih sekundah podaljška.

Druga slovenska predstavnica v finalnem delu Anka Pogačnik je izgubila repasaž kategorije do 70 kg proti Španki Marii Bernabeu in tekmovanje končala na sedmem mestu.

Že v predtekmovanju sta tekmovanje končala Andreja Leški (do 63 kg) in Martin Hojak (do 73 kg).

V četrtek je Sloveniji zlato odličje v kategoriji do 66 kilogramov priboril Adrian Gomboc.