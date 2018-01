Tudi brez Ize Mlakar Mariborčanke ostale v Evropi

Maribor - Državne prvakinje, odbojkarice Nove KBM Branik, so se prebile v osmino finala evropskega pokala CEV. Tudi v povratni tekmi šestnajstine finala so, enako kot že v prvi v Šempetru v Savinjski dolini, v slovenskem derbiju s 3:1 (23, -19, 23, 12) odpravile zasedbo Calcita Volleyja, ki so se ji tako maščevale za nedeljski interligaški poraz. Mariborčanke so se novega uspeha veselile brez pomoči obolele koroške korektorke Ize Mlakar, ki je ponovno obsedela na klopi.

Trener Samo Miklavc tako na parketu ni imel standardne korektorke, temveč tri klasične sprejemalke, med katerimi ni nobena točkovno izstopala, sta se pa zato izjemno izkazali obe blokerki, ki sta prispevali kar polovico vseh ekipnih točk, devet tudi z bloki: Ela Pintar se je ustavila pri 18 točkah, Marina Kaučič pri eni manj. Zanimivo, tudi v vrstah poraženk je bila s 13 točkami najbolj razigrana blokerka - Tina Grudina. V igri Kamničank je šepal predvsem luknjast sprejem.

Odločilen je bil tretji niz. Ko so gostiteljice po asu Ane Marije Vovk in šestih zaporednih točkah ušle že z 22:16, se je zdelo, da je odpor gostij strt, a so se varovanke Gregorja Rozmana še enkrat vrnile v igro, znižale na 23:24, nato pa niso izkoristile dveh protinapadov za izenačenje. Kaznovala jih je Anita Sobočan, z drugim osvojenim nizom pa so si bankirke tudi uradno zagotovile preboj v osmino finala evropskega tekmovanja. V njej jih zdaj čaka izjemno zahteven zalogaj - bogat ruski Jenisej Krasnojarsk.

NOVA KBM BRANIK : CALCIT VOLLEY 3:1 (23, -19, 23, 12) - skupno 6:2

Dvorana Lukna, gledalcev 200, sodnika Barev (Bol) in Kolehmainen (Fin).

Nova KBM Branik: Kaučič 17, Vovk 6, Najdič 5, Sobočan 10, A. Jerala 11, Pintar 18, Koskelo (L) - prva postava; Bračko 1, Milosavljević 1, Blagne 1; Mlakar, Košenina, Sužnik (L) in Krajnc niso igrale.

Calcit Volley: Grudina 13, Mihevc 3, Blažič 6, Igličar 11, Mihalinec 11, Brčić 3, Pahor (L) - prva postava; Zaplotnik 3, Zatkovič 2, Janežič (L), Mijoč 5; Pogačar in M. Jerala nista igrali.