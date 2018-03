Umrl Stjepan Jelačić, trener bratov Petrič

V Kranj je prišel leta 1976 in v štirih letih poskrbel za številne kolajne s plavalnih evropskih in svetovnih prvenstev.

Zagreb - Po dolgotrajni bolezni je v 81. letu starosti v Zagrebu umrl plavalni trener Stjepan Jelačić, ki se je v zgodovino tega športa v nekdanji skupni državi zapisal v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja predvsem z uspehi svojih varovancev, bratov Darjana in Boruta Petriča, je poročala STA. V Kranj je prišel leta 1976 in v štirih letih poskrbel za številne kolajne z evropskih in svetovnih prvenstev, plod njegovega dela pa je bil med drugim tudi nepozaben podvig na evropskem prvenstvu leta 1981 v Splitu, ko se je Borut Petrič na 400 metrov prosto okitil z zlatim, njegov mlajši brat Darjan pa z bronastim odličjem.

Sodeloval tudi s Čarmanovo

Iz Triglava se je Jelačić preselil na Ravne k Fužinarju, se nato vrnil v Zagreb, kjer je sodeloval tudi z vaterpolisti, ob prelomu tisočletja pa ga je pot ponovno zanesla na Gorenjsko, kjer je sodeloval s tedaj najobetavnejšo slovensko plavalko Anjo Čarman. »V Kranj je prinesel povsem nov pristop k treningu. Nismo se mogli načuditi, koliko kilometrov smo lahko preplavali. Spremenil je pojmovanje treninga v klubu in ga popeljal med vodilne v takratni Jugoslaviji. Tudi uspehi kranjskih plavalcev po letu 1980, ko je zapustil Gorenjsko, so v veliki meri plod njegovega dela. Resnici na ljubo ne vem, kakšni bi bili naši dosežki, če ne bi sodelovali z njim,« je za STA povedal Darjan Petrič.