V Györu dan za pozabo

A. V., STA

Györ - Za slovenski strelski tabor bo uvodni članski dan na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem v madžarskem Györu hitro utonil v pozabo. Za najboljši rezultat na posamičnih tekmah sta poskrbeli Urška Kuharič in Živa Dvoršak, ki sta osvojili 55. oziroma 56. mesto, obe pa sta zadeli po 618,4 kroga.

Kuharičeva se je uvrstila pred Dvoršakovo zaradi boljše zadnje serije. Ormožanka je zadela 104,2, Ljubljančanka 103,7 kroga, tretja slovenska predstavnica Sonja Benčina pa je s skupno 615,2 kroga osvojila 73. mesto v konkurenci 84 strelk.

Moška preizkušnja z zračno puško se prav tako ni razpletla po slovenskih željah. V konkurenci 68 evropskih strelcev je Jakob Petelinek zasedel 56. mesto, potem ko je zadel 616,7 kroga, drugi slovenski predstavnik Benjamin Jodl pa je s 612,4 kroga osvojil 63. mesto.

V današnjih poznih popoldanskih urah urah bo v osrednji dvorani v Györu na sporedu še mešana ekipna tekma z zračno pištolo, slovenske barve pa bosta zastopala Jagoda Tkalec in Kevin Venta.

V soboto bosta na sporedu obe posamični tekmi z zračno pištolo, na kateri bodo poleg Tkalčeve in Vente nastopili še Majda Raušl, Denis Bola Ujčič, Sašo Stojak in Blaž Kunšek ter mešana ekipna tekma z zračno puško. Prvi slovenski par bosta tvorila Dvoršakova in Jodl, drugega pa Kuharičeva in Petelinek. V nedeljo so na sporedu ekipne preizkušnje z zračno puško in pištolo.