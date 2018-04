V peklenskem ritmu Calcitu pošla sapa

Ljubljana – Tako neizenačene finalne tekme moškega odbojkarskega DP že dolgo ni bilo. Ne le, da branilec lovorike ACH Volley izzivalcu Calcitu Volleyju ni oddal niza, temveč je vse tri odločil že davno pred končnico. Utrujeni Kamničani, ki so v manj kot tednu dni odigrali štiri dvoboje, bodo svojo priložnost lovili v sobotnem drugem dvoboju na domačem parketu.



Finalna serija moškega DP postaja, podobno kot v ženski konkurenci, vse bolj predvidljiva. Pa ne le tekmeca, temveč tudi razplet. V minulih treh sezonah so Ljubljančani vselej nazadnje strli še kamniški oreh, po enkrat s 3:0, 3:1 in (lani) 3:2 v zmagah, štirikrat se je dvoboj končal šele po petih nizih. Tudi v tej sezoni je tehtnica v medsebojnih dvobojih krepko na strani zmajev, ki so si edini spodrsljaj privoščili v interligaškem polfinalu, v boj za 15. ligaško lovoriko pa so se podali v vlogi nespornega favorita. Calcit se je večji del sezone (zaradi poškodb) boril z razredčenim kadrom, nazadnje se je na bolniškem listu znašlo še ime poljskega podajalca Radoslawa Gila.



»Dokazati moramo, zakaj smo v DP še neporaženi in zakaj igramo najboljšo odbojko v Sloveniji, ter dati tekmecu na parketu jasno vedeti, kaj je naša misija. Potrebna bo popolna zbranost in mirnost pri vsaki točki, saj je treba nasprotnika premagati trikrat, kar ni enostavno,« je udarno napovedal finalno serijo trener branilcev naslova Zoran Kedačič. Njegovi varovanci so pred slabo zasedenimi tivolskimi tribunami, na katerih sta imeli zasedbi približno enakovredno podporo, njegove besede vzeli skrajno resno in po nekoliko uspavanem začetku, ko so dopustili gostom prednost (pri prvem tehničnem odmoru z 8:6), stvari hitro vzeli v svoje roke.



Predvsem so se lahko pohvalili z brezhibnim, kar 88-odstotnim sprejemom (na nasprotni strani je bil le 38-odstotni), prav tako so si privoščili eno samo napako v polju. Pa kljub temu je bil prvi niz še najbolj izenačen med vsemi. Kamničani so pogrešali učinek enega od dveh novopečenih reprezentantov, v polfinalu razigranega Primoža Vidmarja, ki ga je trener Gašper Ribič nadomestil z ne optimalno pripravljenim kapetanom Andrejem Štembergarjem Zupanom. Ni pretirano pomagalo, v obeh preostalih nizih so gostitelji za pet, šest točk pobegnili že do prvega tehničnega odmora, nato pa udobno zalogo brez težav zadržali do konca.



»Ritem je res prehud. Hitro se je videlo, da smo iztrošeni, žal imamo tudi nekoliko krajšo klop, zato nismo imeli dostojnih menjav. Škoda, da smo prvi dvoboj tako zlahka izpustili iz rok, dobro pa, da imamo do prihodnjega obračuna nekaj več dni premora, da bomo lahko na domač parket stopili bolj sveži,« je zmajeval z glavo še drugi od svežih kamniških reprezentantov Jure Okroglič.



»Že vso sezono držimo vrhunski sprejem, v kadru imam fantastične sprejemalce, ki so bili enako uspešni že v polfinalu s Panvito Pomgradom. Če imaš tak sprejem, je lažje igrati, saj ima podajalec odprte vse opcije. Poznali smo nasprotnikove šibke točke, jih iskali in unovčili, poskušali smo se nasloniti na naš odličen začetni udarec, obenem smo odprtih rok izkoristili, kar so nam oni dali,« pa je poudaril Kedačič.