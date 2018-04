Velemojstrica z velikim V

Ljubljana – Visoke Tatre na Slovaškem bodo za vselej ostale v spominu slovenske šahovske šampionke Laure Unuk. Na včeraj končanem evropskem prvenstvu ji je uspel naslednji veliki korak v njeni blesteči karieri: sodnik ji je za izvrstne igre izpisal še tretje potrdilo o izpolnjenem velemojstrskem balu.



Laura Unuk je tako z ženskim delom naslovov zaključila. Kot sama pravi, sledi še bliskovit napad na naslove težjekategornikov.



Zanimive so zgodbe s slovenskimi velemojstricami. Pred dobrim desetletjem je divjala ogorčena bitka za častni status prve, ki ji bo uspelo osvojiti naslov. ŠZS je celo razpisala lepo nagrado za junakinjo in strokovnjaki so bili prepričani, da ta ne uide Jani Krivec, takrat nesporno prvi dami med našimi šahistkami. Primorki pa se je naslov vztrajno izmikal, kar sta izkoristili, najprej Darja Kapš, nato še Ana Srebrnič. Ker so se pri Kapševi pojavili sumi o nepravilnostih, njene italijanske turnirje pa je preiskovala celo FIDE, se je ŠZS spretno distancirala od slavja, pa tudi od nagrade. A kakorkoli, Kapševa je ostala vpisana kot prva, Krivčeva pa je zgodbo sklenila leta 2007, ko se je kot tretja Slovenka vpisala med velemojstrice.



Durban, Montevideo, Tatre



Mušketirke pa so večino energije očitno porabile za dosego naslova in medsebojna dokazovanja. Prav nobeni od treh se ni uspelo prebiti proti svetovnemu vrhu, čeprav bi si po nadarjenosti to zagotovo zaslužile. Čakali smo še desetletje, da se je končno pojavila prava zvezdnica. Laura Unuk, skromna deklica z Ljubljane, je že kot otrok kazala neverjetne predispozicije. Kaj kmalu so začele padati tudi najžlahtnejše kolajne. Najprej zmaga v južnoafriškem Durbanu (2014) na svetovnem prvenstvu med deklicami do 16 let, lani se je v Montevideu zgodil še enak naslov v konkurenci do 18 let. Laura je že pred leti pometla z domačo konkurenco in se čvrsto zasidrala na prvi reprezentančni šahovnici. Prvi velemojstrski bal je padel na lanskem EP, drugi v Montevideu, letos je zaključnega znova osvojila na največjem prizorišču. Unukova je dekle za največje naloge, zato je tudi svoje bale osvojila na turnirjih, kjer nanje ne more pasti niti senčica dvoma.



Pred njo matura



Kaj še povedati o Lauri, ljubljenki medijev, ki smo jo tako ali tako že predstavili iz vseh mogočih zornih kotov? Da je ob šahu – ni si težko predstavljati, koliko ur treninga je skritega za njenimi uspehi, še odlična učenka bežigrajske gimnazije. Da jo po letošnji maturi vleče v ZDA, kjer za nadarjene šahiste znajo odlično poskrbeti in jim ob študiju na imenitni univerzi (ena takih je denimo v St. Louisu, kjer poteze vleče milijarder Rex Sinqufeld, nasvete pa mu v uho šepeta Gari Kasparov) zagotovijo še odlične pogoje za trening in napredovanje. Da ima cilje, ki jim v Sloveniji težko sledimo, sploh zaspana ŠZS, ki se zvezdnikov in zvezdnic otepa kot vročega krompirja. Le spomnimo se, kako nespretno, nemočno in s figo v žepu so pred časom ravnali z Anno Muzičuk, ki je dolga leta šahirala ob slovenski zastavi, naposled pa obupala in pobegnila nazaj domov v Ukrajino.



Kaj lahko ponudi ŠZS?



Lahko Lauri ponudijo kaj več? Zadnji ženski velemojstrski turnir je bil na Slovenskem pred kakimi petnajstimi leti, pa še ta na zasebno pobudo. Zato ne bo presenečenje, če bo Laura odšla v tujino. Slovenci tako ali tako še najmanj cenimo to, kar imamo doma. A dinamita, ki se skriva v vsaki celici naše šampionke, ji ne more odvzeti nihče. Laura je že danes, pri osemnajstih, legenda, njeno ime se ne le doma, temveč po vsem svetu, izgovarja s strahospoštovanjem. Prva Slovenka, ki bi lahko napadla sam svetovni vrh, prva Slovenka, ki bo mešala štrene tam zgoraj, kamor navadni smrtniki lahko le pogledujemo. Laura Unuk – Velemojstrica z velikim V!