Velenškovi srebro v Agadirju

A. V., STA

Agadir - Judoistka Ana Velenšek je na VN Agadirja v Maroku osvojila srebrno kolajno v kategoriji nad 78 kilogramov. V finalu jo je ugnala Ukrajinka Jelizaveta Kalanina.

Dobitnica bronastega odličja na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru v kategoriji do 78 kg zdaj nastopa kategorijo višje. A kot kaže, se privaja tudi na najmočnejše tekmice. V Agadirju je v prvem nastopu obvladovala dobro znanko s treningov Hrvatico Ivano Maranić. Plod tega je bil hiter vazari s poskusom končnega prijema, ko pa je Velenškova to ponovila, je tatami zapustila kot zmagovalka.

Predčasno je blazine zapustila tudi talentirana Rusinja Ana Gaščina in izziv za 26-letno varovanko Marjana Fabjana v celjskem Sankakuju je bila le še prva nosilka 23-letna Ukrajinka Jelizaveta Kalanina, lani peta na evropskem prvenstvu v Varšavi, ki pa je letos dobro formo že potrdila z zmago na Portugalskem.

Ukrajinka, na svetovni lestvici 11. in 15 mest višje od Velenškove, je v dvoboju s pridom izkoriščala prednost v višini, a bila prepočasna in premalo odločna v napadu, Velenškova pa je čakala na priložnost v parterju, a je tekmovalka vse napade slovenske reprezentantke uspešno ubranila. V podaljšku je bila za Velenškovo usodna nova kazen, ki je odločila finale.

"Ana je imela danes zelo dober dan. V finalu žal ni našla prave rešitve za Ukrajinko, ki je znala izkoristiti prednost v višini. Imela je dve priložnosti v parterju, a napadov ni uspela izpeljati do konca. V celoti gledano pa je bil dan dober, posebej prva dva nastopa," je po tekmi za STA povedal trener Igor Trbovc, ki je Velenškovo prvič spremljal na velikem tekmovanju in dodal, da slovenska reprezentantka v najmočnejši kategoriji potrebuje še nekaj izkušenj, a tudi današnje drugo mesto potrjuje napredek na poti do olimpijskih iger v Tokiu 2020.

V kategoriji nad 100 kilogrami je nastopil tudi Vito Dragić. Ta je bil v uvodnem krogu prost, nato ugnal tekmeca iz Kazahstana, izgubil pa četrtfinale proti Francozu Nabilu Zalaghu in repasaž proti Rusu Antonu Krivobokovu ter osvojil sedmo mesto.

že v petek je Adrian Gomboc, ki po novem vadi pod taktirko Rokija Drakšiča za Bežigradom, slavil v kategoriji do 66 kilogramov, njegov uspeh je z bronom v isti kategoriji dopolnil Aljaž Sedej. Kaja Kajzer je bila v kategoriji do 57 kg srebrna, Maruša Štangar pa v najlažjem razredu do 48 kg bronasta. V soboto je v kategoriji do 63 kg drugo zmago letos zabeležila Andreja Leški, Anka Pogačnik pa je bila v kategoriji do 70 kg tretja.