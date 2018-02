Velika čast za Luko Slabeta: pomagal bo Karchu Kiralyju

J. P.

Ljubljana - Nekdanjega trenerja odbojkarskega prvaka ACH Volleyja in selektorja slovenske moške izbrane vrste Luko Slabeta je doletela izjemna čast. Po več kot dveh letih in pol delovanja v ameriški univerzitetni odbojki, je namreč pomočnik trenerja moštva univerze Brigham Young, ga je k sodelovanju povabila ameriška zveza in ga ustoličila za pomočnika selektorja ženske izbrane vrste ZDA, slovitega Karcha Kiralyja, trikratnega dobitnika olimpijskega zlata. Slabe je v trenerski karieri uspešno vodil še dva slovenska prvoligaša, UKO Kropo in Calcit Volley, pred selitvijo onstran luže pa se je preizkusil še v Pliberku pri zamejski Posojilnici Dob.

»Hvaležen sem ameriški zvezi in selektorju Kiralyju za ponujeno priložnost. Deloval bom v eni najboljših reprezentanc na svetu. Vesel sem vrnitve na mednarodna prizorišča, na katerih sem preživel glavnino kariere. Upam, da bom lahko svoje izkušnje prenesel na igralski kader in trenerski štab,« je STA povzela beseda 40-letnega strokovnjaka, ki se bo izbrani vrsti pridružil po koncu univerzitetne sezone. Polaskal mu je tudi Kiraly: »Luka rad pomaga vsem okoli sebe, razume skrivnosti te kompleksne igre, obenem je priden delavec. Verjamem, da skupaj lahko dvignemo ekipo na raven, na kateri doslej še ni bila.« Ameriška ženska reprezentanca je sicer svetovna prvakinja izpred štirih let in trikratna dobitnica olimpijskega srebra, nazadnje leta 2012 v Londonu.