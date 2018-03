Veronika Domjan druga na zimskem evropskem pokalu

»Kolajna je le kolajna, toda tehnično nisem bila dobra. Ni bilo pravega občutka in tehnike.«

J. P.

Leiria - Mlada, 21-letna slovenska atletinja Veronika Domjan (Ptuj) je na 17. zimskem evropskem pokalu v metih na Portugalskem zasedla drugo mesto v metu diska v kategoriji mlajših članic, z daljavo 54,48 metra je morala premoč priznati zgolj komaj polnoletni Hrvatici Mariji Tolj, ki je bila skoraj dva metra daljša (56,31).

Dvoboj za zmago

Domjanova je bila zanesljivo druga že po prvi seriji, nato postopoma dodajala centimetre, a jih je tudi Toljeva, ki je zmagovalno daljavo zmogla v predzadnji seriji. Že tretjeuvrščena Britanka Amy Holder je za obema zaostala kar precej (52,26). Veronika je bila sicer na lanskem evropskem prvenstvu za mlajše član(ic)e v poljskem Bydgoszczu bronasta (58,48), obenem je bila pred tremi leti mladinska evropska podprvakinja.

Brez pravega občutka in tehnike

»Kolajna je le kolajna, toda tehnično nisem bila dobra, ker zaradi snega doma dva tedna nismo metali. Ni bilo pravega občutka in tehnike, ker smo metali le v mrežo, ko smo se vrnili s priprav. Toljeva ni nastopila slabo, a se ji pozna, da je že tekmovala v Splitu, kamor jaz nisem šla, imela je tudi srečo z vetrom,« je za STA pojasnila Domjanova.

Preseči državni rekord

In dodala: »Moj cilj je preseči osebni in državni rekord (60,11), na evropskem prvenstvu v Berlinu pa si želim izboljšati tudi predlansko uvrstitev. Ko bomo lahko trenirali, ko bo vreme boljše, bodo takoj boljši tudi rezultati. Veselim se že poletne sezone, ki jo bom odprla bodisi konec maja v Slovenski Bistrici bodisi junija. Glavni cilj nato bodo sredozemske igre in, jasno, evropsko prvenstvo.«