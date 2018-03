Veteran zmagovalno na svoj rojstni dan

Ljubljana – Resda se VN Vroclava ne more primerjati s pomembnejšimi tekmami, ki letos čakajo strelce, a nič ne de, zmaga (459 krogov) in državni rekord (1181) Žive Dvoršak z malokalibrsko puško v trojnem položaju sta lepa potrditev pred nadaljevanjem. Enako velja za zmago Rajmonda Debevca leže, čeprav gre po novem za neolimpijsko disciplino.



»Vselej poudarim, da so na velikih tekmah pomembne uvrstitve, na manjših pa je bolj pomemben strelski rezultat. Lepo je seveda vsakič, ko zmagaš, ampak če ti to uspe s slabšim rezultatom, je to bolj pirova zmaga. Živa je na Poljskem naredila vrhunski rezultat z malokalibrsko puško. Upam, da bo ta državni rekord kmalu presegla,« je razmišljala trenerka Polona Sladič in opozorila, da je pri visokih izidih pomembno, da jih strelec zadrži: »Vsi trenirajo, da bi ustrelili največ. Ko začnejo streljati višje rezultate, pa jih postane strah.«



Dvoršakova je nov mejnik dosegla s 1181 krogi v kvalifikacijah. »Za primerjavo: svetovni rekord v moški konkurenci znaša 1186 krogov, a treba je upoštevati, da je dosežen zunaj, nastope otežuje predvsem veter,« je dejala Sladičeva. Njena tekmovalka je na VN Vroclava namreč streljala v dvorani. »Ta tekma je pomembna, ker v Sloveniji pozimi nimamo možnosti treninga z malokalibrsko puško, saj ni zaprtega stališča. Kar je velik primanjkljaj. Če preko zime ne treniraš, greš brez treninga na tekme. Zato skušamo ujeti vse te preizkušnje, na katerih se strelja z malokalibrskim orožjem,« je razkrila.



Dvoršakova se je izkazala že na uvodni tekmi za svetovni pokal v Mehiki z dvema uvrstitvama v finale. Na VN Vroclava, na tekmovanju, na katerem konkurenca ni primerljiva s tisto v svetovnem pokalu, pa se je povzpela na stopničke tudi v konkurenci mešanih parov z zračnim orožjem. Njen partner je bil Jakob Petelinek, priborila sta si tretje mesto.



Prve olimpijske kvote na SP



Na zmagovalni oder se je uvrstil tudi najizkušenejši slovenski strelec Debevec. Po četrtem mestu z malokalibrsko puško v trojnem položaju si je lastnik treh olimpijskih kolajn na svoj 55. rojstni dan podaril zmago z malokalibrsko puško leže (249,3), v disciplini, ki je ni več v olimpijskem programu.



»Nepričakovano je organizator namenil disciplino leže odprti konkurenci, moškim in ženskam skupaj. Zmaga je grenko-sladka, saj glede na zapečateno olimpijsko usodo disciplina izgublja na pomenu. Sem si pa podaril lepo darilo za rojstni dan,« je dejal Debevec.



Osrednji cilj sezone bo za strelce septembrsko SP v Koreji, ki je na sporedu vsaka štiri leta. Tam bodo imeli prvo priložnost za olimpijske kvote. Na SP jih podelijo največ, po štiri na disciplino. Prizorišče bodo preizkusili konec aprila na tekmi za svetovni pokal.