Z izjemo Trstenjakove brez vidnega uspeha v Parizu

A. V., STA

Pariz - Slovenska judoistka in nosilka odličja zlatega leska z olimpijskih iger v Rio de Janeiru 2016 Tina Trstenjak je v soboto na grand slamu v Parizu osvojila tretje mesto v kategoriji do 63 kilogramov, na današnjih bojih pa so Anamari Velenšek, Klara Apotekar, Anka Pogačnik in Vito Dragič izgubili svoje uvodne boje in ostali brez uvrstitve.

Anamari Velenšek je bila v kategoriji nad 78 kg uvodoma prosta, v drugem krogu pa je bila zanjo usodna Kamerunka Hortence Vanessa Mballa Atangana. Njena reprezentančna kolegica Anka Pogačnik je v kategoriji do 70 kg izgubila uvodni dvoboj proti Nemki Miriam Butkereit, medtem ko je bila Klara Apotekar v prvem krogu prosta, v drugem pa je v kategoriji do 78 kg klonila proti Nizozemki Guusje Steenhuis.

Edini slovenski judoist v francoski prestolnici Vito Dragič je v kategoriji nad 100 kg izgubil uvodni dvoboj, boljši od njega je bil Tunizijec Faicel Jaballah.