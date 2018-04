Z ragbisti jih ljudje ne zamenjujejo več

Ljubljana – »Rezultatski cilj je uvrstitev v finale AFL. Po dveh sezonah, v katerih smo obstali v polfinalu, si enostavno moramo povišati cilje,« je pred sobotno (15, Ivančna Gorica) prvo domačo tekmo avstrijske lige v ameriškem nogometu z moštvom Traun Steelsharks napovedal glavni trener Ljubljane Silverhawks Rok Štamcar.



»Imamo veliko mladincev in novincev, ki smo jih vključili v članski pogon in bodo dobivali dosti priložnosti, saj je bilo po koncu prejšnje sezone precej igralskih upokojitev. Z okrepljenim trenerskim štabom smo imeli nekaj več časa za razvoj igralcev, ki bodo zagotovo rasli iz tekme v tekmo,« je prepričan Štamcar, ki mu bo pomagal novi obrambni trener, nekdanji dolgoletni igralec David Turšič.



Kader sta okrepila podajalec s šestletnimi izkušnjami iz nemške GFL, 31-letni Zachary Good Cavanaugh, in »linebacker« Patrick Kenney (22 let, 108 kg). »Zachary se je z ekipo spoznal že na jesenskih treningih in bil pozitivno presenečen nad mladostjo in resnostjo obetavnih igralcev, Patricka pa smo pripeljali, da bi odpravili najšibkejšo točko – ustaviti tek nasprotnika. Oba bosta imela pomembno vlogo pri prenosu znanja na mlajše igralce,« poudarja Štamcar.



Njegovi varovanci so uvodni obračun sezone že odigrali in na Dunaju pokleknili pred Danube Dragons (12:23). »Prva tekma je vselej presenečenje in najboljša možna učna ura. Zmaji so vedno neugoden tekmec, ki je tokrat nadzoroval dvoboj in izkoristil naše spodrsljaje. Sem pa zadovoljen s tem, kar so pokazali naši mlajši igralci. V prihodnje bomo morali doseči več točk in odpraviti napake, če želimo zmagovati na tej ravni,« je prepričan trener Sokolov.



Proračun raste, a ne po željah



Klubski proračun - skladno z rezultati - rahlo raste, »a ne po naših željah,« pripomni Štamcar: »Želimo si zagotoviti čim boljše razmere za treninge in tekme, oskrbo fizioterapevtov, prevoze, razvoj mladinske selekcije. Stroškov je ogromno, a brez prispevkov igralcev in ostalih članov AFL ne bi mogli odigrati.« So Slovenci ameriški nogomet že vzeli za svojega? »Vidim veliko zagona pri mladih, težko pa rečem, da bi se Slovenci množično zanimali zanj. Dobro delo z mladimi bi lahko v prihodnje pomenilo, da se bo mnenje širše javnosti spremenilo. Zagotovo pa ljudje ne zamenjujejo več ameriškega nogometa in ragbija.«