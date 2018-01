Za nagrado za podvig veliki Belgorod

J. P.

Galati – Slovenskim prvakom, odbojkarjem ACH Volleyja, se je posrečil izjemen podvig: preboj med najboljših osem moštev v evropskem pokalu CEV. Tudi v povratnem dvoboju so strli romunsko Arcado, ki si je usodo spisala, ko je v prvem nizu v končnici zapravila udobno prednost sedmih točk. Pri Ljubljančanih so pomemben delež prispevali tudi rezervisti, sploh Matej Kök z 20 točkami in kar 60-odstotno uspešnim napadom. Za nagrado zmaje čaka ruski velikan Belgorod.



»Nismo začeli najbolj prepričljivo. Vedeli smo, da je četrtfinale oddaljen le dva niza, a hkrati tudi, da ne bo lahko potrditi domače zmage. Tekmec je bil zelo razpoložen, vseeno se nam je uvodoma posrečil popoln preobrat, s katerim smo po pravi borbi tehtnico prevesili na našo stran. Nato smo spet padli v slab ritem in si privoščili preveč napak, ključne pa so bile menjave v zadnjih dveh nizih, ki potrjujejo našo dolgo klop,« se je podviga razveselil trener Zoran Kedačič.



Arcada Galati : ACH Volley 2:3 (-24, 19, 21, -19, -13) – skupaj 2:6



Dvorana Galati, gledalcev 1200, sodnika Ozmen Yildiz (Tur) in Ristovski (Mak).



Arcada Galati: Despotovski 2, Bala 7, Rangel 15, Gontariu 21, Cristudor 11, Majstorović (L), Spinu 8 – prva postava; Šuljagić 3, Miseikis 1, Filipov, Pascan 2; Zahar in Kovačević (L) nista igrala; ACH Volley: Đirlić 14, Babkov 14, J. Kovačič (L), Purič 8, Brulec 6, Pokeršnik 6, Videčnik 9 – prva postava; Pavlovič, Pleško 3, M. Kök 20, Mihajlovič 2; Flajs in Satler nista igrala.