Za Plešeta vnovič cilj Havaji

N. Gr., STA

Ljubljana - David Pleše je že nekaj let gonilna sila slovenskega dolgega triatlona in prvi Slovenec z zmago na tekmah serije ironman med profesionalci. Redno se uvršča na svetovno prvenstvo, ki ga vsako leto gostijo Havaji, to pa je tudi glavni cilj letošnje sezone. Trenutno se še pripravlja v Bahrajnu, ki pa ga bo kmalu spet zamenjal za Slovenijo.

Uvodno tekmo v Dubaju, ki jo je Pleše v začetku februarja končal na 14. mestu, je Velenjčan ocenil kot dobro. Ob takšni konkurenci, ki se je pojavila na startu, in ob količini treninga, več kot to ni mogel iztržiti, je priznal. »Važno je, da sem zdrav, da ni poškodb. Da imam veselje do treningov. Sezona je še dolga,« je poudaril Pleše, ki ga naslednji izziv čaka konec aprila v Teksasu.

»Gre za severnoameriško prvenstvo, ki prinaša dvojno število točk. Na tej dirki bi rad bil med prvimi tremi oziroma čim višje,« je pojasnil 34-letnik, ki ima v načrtu dirk še ironman v Celovcu, po njej pa upa, da bo na računu imel dovolj točk za uvrstitev na svetovno prvenstvo na Havajih.

Havaji so glavni cilj vseh profesionalcev v ironmanu. Nanj se namreč uvrsti zgolj 55 tekmovalcev, ki so nastop izborijo z rezultati na tekmah serije ironman. Pleše je doslej na SP nastopil štirikrat. Leta 2013 je nastopil prvič in osvojil 27. mesto. Naslednje leto je odstopil, leta 2015 pa na Havajih ni tekmoval. Leta 2016 je s 17. mestom prišel do rezultata kariere na SP in to je skušal lani nadgraditi, a so ga zdravstvene težave prisilile v odstop.

»Lani sem odstopil zaradi zdravstvenih razlogov. Padec pred SP ni dopuščal, da bi pokazal, kar se razkrili testi pred tem. Vsako drugo leto je zame dobro. Prejšnje leto sem odstopil, še leto pred tem sem bil 17. Pričakujem, da se mi bo letos izšlo, da bom naredil dober rezultat. Želel bi si končati med 15,« je o največjem cilju sezone dejal Pleše.

Pleše Slovenijo v zimskem obdobju že nekaj leta zamenja za precej toplejši Bahrajn. Družino v domovini obišče, ko jo le lahko. V kraljevini v Perzijskem zalivu ima izvrstne pogoje za trening, od tam prihaja tudi njegova ekipa Bahrain Endurance 13. Brez podpore bahrajnskega moštva - v njem je med rekreativci tudi pobudnik ekipe in tudi sam navdušen triatlonec princ Naser bin Hamad Al Kalifa - vprašanje, če bi se Pleše s triatlonom sploh še lahko ukvarjal na najvišji ravni.

»V Sloveniji ne cenijo ironmana. Po mnenju Triatlonske zveze Slovenije ironman ne zveze ne zanima. Ironman ni pod okriljem Mednarodne triatlonske zveze, sodi pod ločeno tekmovanje. Ironman je najbolj množična, najbolj zanimiva serija v triatlonu. Tako je vse na meni. Kakor se znajdem, se znajdem. Gre mi v redu,« je brez dlake na jeziku pojasnil Pleše, ki se bo bo toplejših temperaturah v Bahrajnu kmalu vrnil v domovino.

Veseli pa ga, da bo jeseni Slovenija prvič gostila tekmovanje za ironman. Sicer v polovični različici, a je vseeno prepričan, da tekmovalce na slovenski obali čaka nekaj posebnega.» V Sloveniji je to priljubljen šport. Ni se kaj za bati. Mesta, ki so na voljo, bodo tekmovalci hitro razgrabili. Lokacija tekme je zelo dobra, ljudje, ki so zadaj, bodo zagotovo poskrbeli, da bo vse urejeno. Končno je čas, da pride ironman v Slovenijo,«" je zaključil visokorasli triatlonec.