Zadnji dan dvoranskega SP rekord Poljakov na 4x400 metrov

N. Gr., STA

Birmingham - Četrti, zadnji dan dvoranskega svetovnega prvenstva v atletiki so v Birminghamu podelili še zadnjih osem kompletov medalj, v tekmovalni areni pa ni bilo slovenskega zastopstva. Poljaki Karol Zalewski, Rafal Omelko, Lukasz Krawczuk in Jakub Krzewina so v štafeti 4 X 400 m postavili svetovni dvoranski rekord (3:01,77), edinega na prvenstvu.

Srbkinja Ivana Španović je z 6,96 slavila v skoku v daljino in izidom sezone na svetu, slednje je uspelo tudi Francine Niyonsaba iz Burundija na 800 m (1:58,31). V štafetah 4 X 400 m pa so z rekordom prvenstev slavile Američanke (3:23,85) in zabeležile najboljša časa te dvoranske sezone. Na 1500 m je prvi v cilj prišel Etiopijec Samuel Tefera (3:58,19), na še enkrat daljši razdalji pa njegov rojak Yomif Kejelcha (8:14,41), na 60 m ovire pa Britanec Andrew Pozzi (7,46). V skoku s palico je zlato ubranil Francoz Renaud Lavillenie.

Poljaki so bili ves čas blizu Američanov, v ciljni ravnini zadnje predaje pa je Jakub Krzewina prehitel Vernona Norwooda in se v družbi ostale trojice rojakov veselil zlata in novega rekorda. Prejšnji najboljši reprezentančni dosežek je imela štafeta ZDA (3:02,13), ki ga je tekla 9. marca 2014 za zlato na SP v Sopotu, še hitreje pa je tekla ameriška univerzitetna štafeta Južne Kalifornije (3:01,98) 10. februarja letos v Clemsonu. Tretji so bili Belgijci, poleg treh bratov Dylana, Jonathana in Kevina Borleea je tekel še Jonathan Sacoor (3:02,51). V ženski štafeti je bila za ZDA sprva Jamajka, pa je bila pozneje diskvalificirana zaradi prestopa in je srebro pozneje Poljska, bron pa Velika Britanija.

Ivana Španović je z 6,89 m povedla že v prvi seriji, v četrti pa se je izid popravila na 6,96 m in po srebru na dvoranskem SP 2016 v Portlandu in bronu leta 2014 v Sopotu prišla do prvega zlata na teh prvenstvih. Trikratna svetovna prvakinja na prostem Američanka Brittney Reese je toliko, kot srbska atletinja v prvi seriji, skočila v četrti (6,89 m) in prehitela Nemko Sosthene Moguenara-Taroum, ki je 6,85 m zmogla v drugi seriji. Španovičeva, dvakratna zaporedna evropska dvoranska prvakinja, je zadnja dva skoka izpustila, tudi preostale tekmice pa svojih izidov niso več izboljšale. Reesejevi tako ni uspelo, da bi na dvoranskih SP še četrtič zmagala, Španovićeva pa je osvojila prvo zlato na SP ali OI.

Olimpijska in svetovna podprvakinja Francine Niyonsaba je za 68 stotink ugnala Američanko Ajee Wilson (1:58,99) in ubranila naslov, domačinka Shelayna Oskan-Clarke pa je bila na tretjem mestu počasnejša za več kot sekundo (1:59,81). Na najdaljših razdaljah dvoranskega SP sta zmagi odšli v Etiopije. Na kilometer in pol se je za Tefero uvrstil dvakratni zaporedni dvoranski evropski prvak Marcin Lewandowski iz Poljske (3:58,39), tretji je bil Maročan Abdelaati Iguider (3:58,43).

Na 3000 m pa so bili na prvih štirih mestih trije Etiopijci; za Kejelcho, ki je ubranil naslov iz Portlanda, se je uvrstil njegov rojak Selemon Barega (8:15,59), bron pa je osvojil Kenijec Bethwell Birgen (8:15,70). Evropski dvoranski prvak Andrew Pozzi je v napetem dvoboju za stotinko ugnal Američana Jarreta Eatona (7,47), tretji je bil Francoz Aurel Manga (7,54).

Zadnja končna disciplina prvenstva je bila moški skok s palico, ki se je zelo zavlekla, saj je kar 12 atletov preskočilo 5,60 m, sedmerica izmed njih pa je bila še v igri na 5,90 m. Tedaj je letvico prvič podrl Francoz Renaud Lavillenie, ki je pred tem le dvakrat skakal in preskočil 5,70 in 5,85 m ter s tem povedel. Na 5,85 m sta bila uspešna še Američan Sam Kendricks in Poljak Piotr Lisek.

Ostali pa so si za naslednjo višino pustili zadnje skoke, vendar prek 5,90 m niso zmogli. Tudi svetovni prvak na prostem Kendricks in svetovni podprvak na prstem Lisek na 5,90 m, kar je v drugem skoku preskočil le svetovni rekorder Lavillenie, nista bila uspešna. Američan, ki je pustil svoj zadnji skok za 5,95 m, pa je osvojil srebro, ker je bil na 5,60 m uspešen prvič, Poljak in lanski evropski dvoranski prvak pa šele drugič.

Štirikratni evropski dvoranski prvak Lavillenie je s tem osvojil še svoje tretje zlato na dvoranskih SP po letih 2012 (Istanbul) in 2016 (Portland). Lavillenie, nekdanji olimpijski zmagovalec (2012, London), je svetovni rekord, 6,16 m, postavil 15. februarja 2014 v ukrajinskem Donecku. Tokrat je zadnjič skakal na višini šestih metrov in letvico trikrat podrl, kar je bilo zadnje dejanje tega prvenstva.