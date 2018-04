Zaključna žoga za zmaje

J. P.

Ljubljana - Odbojkarji ACH Volleyja so le še eno zmago oddaljeni od jubilejne petnajste ligaške lovorike. Tudi v drugem dvoboju finalne serije so, na gostovanju v Kamniku, brez izgubljenega niza, s 3:0 (20, 22, 18), odpravili Calcit Volley, vnovično (pričakovano) zvezdico lahko potrdijo že v torek ob 20. uri v Tivoliju.

Drug niz vreden finala

Po gladko dobljenem uvodnem nizu so zmaji tudi v drugem hitro prevzeli pobudo in odšli na tehnični odmor z udobnimi štirimi točkami naskoka (8:4), nato pa so se gostitelji vendarle predramili in naredili niz takšen, ko se za finale spodobi. Tik pred končnico so še zadnjič vodili z 20:19, na drugi strani pa je trener Zoran Kedačič storil odlično potezo in na sprejem namesto Dmitrija Babkova poslal Matijo Pleška.



Starosta Pleško adut s klopi

Starosta ekipe se je izkazal kot sprejemalec in tudi napadalec ter pomagal pri tem, da so Ljubljančani še drugi niz pospravili pod streho, v tretjem pa so imeli spet nekoliko lažje delo. Tehtnico je na stran zmagovalcev prevesil predvsem odličen blok (razmerje 14:3), v napadu pa razigrani Jan Pokeršnik s 17 točkami.



CALCIT VOLLEY : ACH VOLLEY 0:3 (-20, -22, -18)

Dvorana Kamnik, gledalcev 400, sodnika Pevc (Šk. Loka) in Melavc (Šempeter).



Calcit Volley: Pereira 16, Hribar (L), Novljan 3, Vidmar 12, Okroglič 6, Štalekar 5, Kvas, Lakner 1 - prva postava; Gil, Lakner 1, Štembergar Zupan; Golob (L), Ratek in Lazar niso igrali.



ACH Volley: Đirlić 11, Babkov 3, J. Kovačič (L), Purič 12, Brulec, Pokeršnik 17, Videčnik 11 - prva postava; Satler, Pleško 3, Mihajlovič; Flajs, Pavlovič, Planinc (L) in M. Kök niso igrali.