Zaradi afere Nassar odstopil generalni sekretar ameriškega olimpijskega komiteja

A. V.

Colorado Springs - Zaradi afere o zlorabi telovadk v olimpijski reprezentanci ZDA je v sredo odstopil prvi operativec ameriškega olimpijskega komiteja (USOC) Scott Blackmun. Ta je bil osrednja tarča kritik v aferi Nassar, saj se je komite srečal z vrsto kritik, da so v aferi ukrepali prepozno in športnic niso primerno zaščitili, poročajo agencije.

Uradno so v ameriškem komiteju navedli, da se 60-letni Blackmun poslavlja zaradi težav z zdravjem, rakom na prostati, začasno pa bo naloge generalnega sekretarja prevzela Susanne Lyons.

Obenem so v istem sporočilu za javnost pri USOC zapisali, da bodo v prihodnje športnike in športnice bolje zaščitili pred zlorabami. "Glede na Scottovo zdravstveno stanje smo se v interesu športa dogovorili, da takoj poiščemo novo vodstvo in nadaljujemo s sprejemanjem pomembnih ukrepov, ki nas čakajo," so v sporočilu povzeli predsednika USOC Larryja Probsta.

"USOC je pred pomembnimi izzivi in pomembno delo, ki ga je začel Scott, moramo nadaljevati in v luči desetletne zlorabe športnic s strani Nassarja zahteva posebno pozornost," so še zapisali pri USOC.

Pozivu k menjavi Blackmuna so se pred časom pridružili številni ameriški senatorji, saj so v USOC za afero Nassar, ki se je razpletla letos, vedeli že leta 2015 in prepočasi ukrepali. Pri USOC so svojega uradnika sicer vres čas branili, da je vseskozi ukrepal v skladu s predpisi.

Primer Nassar je odmeval v medijih širom po svetu, saj je zdravnika gimnastične reprezentance spolne zlorabe obtožilo več kot 250 športnic, s katerimi je sodeloval med leti 1996 in 2005, med njimi je bila tudi slovita Simone Biles. Sodišče v Michiganu je 54-letnega Nassarja januarja letos obsodilo na 175 let zapora, od katerih jih bo moral 40 minimalno prestati za zapahi.