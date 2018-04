Zaradi dopinga kazen za Parsa

N. Gr., STA

Budimpešta - Nekdanji olimpijski prvak v metu kladiva Madžar Krisztian Pars bo 18 mesecev brez tekmovanj. Madžarska antidopinška agencija ga je kaznovala s prepovedjo nastopanja, ker so v vzorcu 36-letnega športnika našli sledi prepovedanih sredstev.

Kot poroča madžarska tiskovna agencija MTI, so sredstva odkrili v vzorcu, oddanem januarja letos. Pri izreku kazni so upoštevali olajševalno okoliščino, da je olimpijski prvak iz Londona 2012 dejanje priznal in obžaloval. Pojasnil je, da sredstvo, ki ga je zaužil, ni primerno za izboljševanje vzdržljivosti oziroma moči ter da je njegova uporaba prepovedana samo med tekmovanji.

Vzorec so Madžaru odvzeli med treningom 13. januarja, izrečena kazen se bo iztekla 19. julija 2019.