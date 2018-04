Zlati Adrian Gomboc veliki adut za prihodnost slovenskega juda

Tel Aviv – Dolgih 17 let traja slovenski niz osvajanja kolajn na prvenstvih stare celine, tudi letošnje evropsko prvenstvo v Izraelu bo uspešno za slovenski judo. Adrian Gomboc je lansko srebro iz Varšave ob letu osorej nadgradil z zlato kolajno, svojo vitrino pa je z drugim mestom ozaljšala tudi najuspešnejša slovenska judoistka Tina Trstenjak.



Trstenjakova je začinila dan upora proti okupatorju s 46. slovensko kolajno na evropskih prvenstvih in svojo jubilejno deseto na velikih tekmovanjih, kar je dejansko sanjska bera za 27-letno judoistko celjskega kluba Sankaku, ki je zorela pod vodstvom trenerjev Marjana Fabjana in pozneje Urške Žolnir.



Usodna znanka Agbegnenou



Tudi v Izraelu ji je šlo kot po maslu vse do finala, potem ko je nanizala tri zmage proti tekmicam, kakršne so Karolina Talach (Poljska), Jekaterina Valkova (Rusija) in neugodna britanska judoistka Alice Schlesinger. V finalu se je pomerila s staro znanko Clarisse Agbegnenou, Francozinja je zasluženo zmagala, potem ko je Trstenjakovo vrgla na hrbet v podaljšku, saj se je prvih pet minut končalo z neodločenim rezultatom 1:1.



»Naredila sem napako, ki jo je Francozinja znala spretno kaznovati. Dvoboj je bil zelo izenačen, moja taktika pa je bila takoj kreniti v napad, in če bi tako delala še naprej, bi bilo borbe konec že prej. Vem, česa ne bi smela početi. Ne bi se smela prijemati v 'gard', saj se je to izkazalo za napako,« je ocenila Tina Trstenjak, ki se ne obremenjuje s kolajnami: »Nisem zadovoljna s svojimi borbami, toda kolajna je kolajna. Grem po svoji poti naprej.« Dvoboj Trstenjak vs Agbegnenou je najlepši dokaz o kakovosti evropskih prvenstev – pomerili sta se olimpijska in svetovna prvakinja, svetovni številki ena in dve v kategoriji do 63 kg.



Največji uspeh slovenskega juda si je tako pripisal Adrian Gomboc, 23-letnik iz Rakičana pri Murski Soboti, ki je nedavno zamenjal klubske barve. Sankaku je zamenjal za ljubljanski klub Bežigrad, kjer ga vodi nekdanji evropski prvak (2013) Roki Drakšič. Gomboc je bil prepričljiv v kategoriji do 66 kg, po vrsti so mu priznali premoč Ukrajinec Gevorg Hačatrian (ipon), Turek Sinan Sandal (ipon), Izraelec Tal Flicker (vazari) in v polfinalu Orkhan Safarov iz Azerbajdžana (ipon). V finalu je bil proti odločnemu slovenskemu borcu nemočen Italijan Matteo Medves.



»Najboljši na velikih tekmah«



»Zares sem vesel, saj sem dokazal, da zmorem izpolniti tudi najvišje cilje. Po lanskem srebru iz Varšave sem letos meril (najmanj) na finale. Na velikih tekmah vselej pokažem največ, odmislil sem tudi določene zdravstvene težave, zato sem res zadovoljen,« je zatrdil Gomboc.



Očitno je žilav športnik. Po lanski kolajni z eura na Poljskem je prišel navzkriž z Marjanom Fabjanom zaradi kršenja trenerjevih pravil, Fabjan mu je prepovedal tudi nastop na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Preselil se je v Ljubljano, JK Bežigrad mu je priskrbel stanovanje, pod trenerjem Drakšičem zori v odličnega tekmovalca, ki postaja eden glavnih adutov za prihodnje uspehe slovenskega juda, vključno z naslednjimi olimpijskimi igrami leta 2020 v Tokiu.