Zmaji za slovo prvi odščipnili niz

Ljubljana – Odbojkarji ACH Volleyja se dvignjenih glav poslavljajo od Evrope. Prvič po desetletju so resda ostali brez nastopa v ligi prvakov, a so stopničko nižje, v pokalu CEV, napredovali do četrtfinala, tam pa naleteli na previsoko oviro. Enako kot v kvalifikacijah za LP – rusko. Belgorod je bil boljši tudi v Tivoliju, a se je moral za zmago več kot le preznojiti.



Belgorod je poosebljenje posamične kakovosti, telesne moči, discipline in navsezadnje tudi zvrhanega kupčka denarja, ki se ga v Evropi največ obrne ravno v ruski klubski odbojki – kljub omejitvi števila tujcev, vsak kolektiv ima lahko v svojih vrstah kvečjemu dva. V primerjavi s prvim četrtfinalnim obračunom je trener Genadij Šipulin uvodoma na klopi pustil blokerja Ruslana Hanipova, ki ga je zamenjal odlični Bolgar Nikolaj Nikolov, medtem ko korektorja Maksima Žigalova, najboljšega serverja kluba, ni več v ekipi, saj se je preselil v Novosibirsk. Nasledil ga bo eksplozivni Nemec Georg Grozer, ki pa sinoči še ni imel pravice igrati.



Začetna postava oranžnih zmajev je bila pred vendarle spodobno polnimi tivolskimi tribunami enaka kot v prvem dvoboju. Slovenski prvaki niso imeli več česa izgubiti, obračuna z visoko favoriziranim tekmecem so se lotili sproščeno in odločno, brž pobegnili s 5:2 in prednosti niso več izpustili iz rok. Belgorod je tako oddal šele prvi niz v tej sezoni pokala CEV. A to je goste dovolj podžgalo, da so v nadaljevanju premaknili v višjo prestavo in nato prevladovali v drugem in polovici tretjega niza. ACH Volley je, ko mu je gorela le še iskrica upanja, zavihal rokave in si v tretjem delu zagotovil dve zaključni žogi (24:22), v finišu pa so Rusi z dvojnim blokom tehtnico le nagnili na svojo stran in se z 2. osvojenim nizom že prebili v polfinale. Odtlej je bil dvoboj le še formalnost.



»Igralce dobro poznam, zato sem pričakoval takšen potek. Očitati jim ne morem ničesar, vedel sem, da bo pred domačim avditorijem drugače kot v Belgorodu. Odlično smo igrali blok in obrambo, tudi začetni udarec je bil na bistveno višji ravni kot prejšnjič, dobro smo se pripravili tudi na tekmečev 'spin' servis, ki nam je v Rusiji delal toliko težav,« je ocenil trener Lubljančanov Zoran Kedačič.