Žrtev pedofilskega zdravnika je bila tudi Simone Biles

»Ni me več strah povedati svoje zgodbe. Tudi sama sem med številnimi preživelimi žrtvami Nassarjevih zlorab.«

J. P.

Washington − Domine padajo, proti nekdanjemu zdravniku ameriške gimnastične reprezentance Larryju Nassarju, množično obtoženemu spolnih zlorab, je javno pričala še ena vrhunska tekmovalka, 20-letna štirikratna olimpijska zmagovalka in desetkratna svetovna prvakinja Simone Biles. »Ni me več strah povedati svoje zgodbe. Tudi sama sem med številnimi preživelimi žrtvami Nassarjevih zlorab,« je na družbenem omrežju javnosti zaupala mlada zvezdnica, še ena v vrsti številnih trofejnih telovadk, ki so spregovorile o boleči pretekli izkušnji.

»Bolj ko sem poskušala izklopiti glasove v glavi, glasnejši so bili,« je STA navedla besede Bilesove, ki je od odgovornih na ameriški gimnastični zvezi, v katere je uperila prst, zahtevala, da se kaj podobnega v ameriškem športu ne ponovi nikdar več. Proti nekdanjemu reprezentančnemu zdravniku prav te dni poteka postopek na sodišču, ki bi lahko epilog doživel že ta teden, 54-letnemu Nassarju, ki si je že decembra zaradi posesti otroške pornografije prislužil 60 let za zapahi, pa grozi rekordna kazen. Spolne zlorabe ga je obtožilo kar 140 telovadk, novembra lani je priznal nadlegovanje sedmih deklet.