Šport v letu 2017: Krona sezone presežkov košarkarsko zlato

Največ pozornosti in navdušenja so v letu 2017 poželi zlati košarkarji, ki so dvignili Slovenijo na noge.

N. Gr., J. P.

Ljubljana – Septembrski uspeh košarkarske izbrane vrste pod taktirko Srba Igorja Kokoškova je bil onkraj meja predstavljivega. Zlati junaki so na eurobasketu lomili vse pred seboj in v finalnem obračunu visokega naboja strli še Srbe. Kapetana Gorana Dragića so izbrali za najkoristnejšega igralca turnirja, rosno mladi fenomen Luka Dončić je dobil mesto v idealni peterki. A vsak delček mozaika je prispeval svoj delež, navijači pa so doseženo nagradili z veličastnim sprejemom na Kongresnem trgu, na katerem se je trla nepregledna množica košarkarskih privržencev.

Slovenci so letos nanizali še veliko drugih vidnih uspehov. Kanuist Benjamin Savšek je postal svetovni prvak v slalomu na divjih vodah; kolesar Primož Roglič je bil srebrn v vožnji na čas na SP na Norveškem, že prej se je v anale veličastno zapisal s prvo slovensko etapno zmago na slovitem Touru; športna plezalka Janja Garnbret je bila z rekordno bero točk in zmag na vrhu skupne in težavnostne razvrstitve svetovnega pokala, v balvanski pa je bila druga; kajakaš Peter Kauzer je bil bronast na SP v Pauju; smučar Boštjan Kline se je na smuku v Kvitfjellu veselil krstne zmage na tekmah najvišje ravni; judoistka Tina Trstenjak je postala evropska prvakinja in svetovna podprvakinja v kategoriji do 63 kg; kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić se je s kolajnami vrnila tako z EP kot SP ...

Pa ekipno? Rokometaši so se pod taktirko selektorja Veselina Vujovića veselili brona na januarskem SP v Franciji, potem ko so v polfinalu pokleknili pred poznejšimi šampioni gostitelji, v malem finalu pa strli odpor sosedov Hrvatov. Nogometaši Maribora so se veselili preboja v skupinski del lige prvakov, moška namiznoteniška reprezentanca pa brona na SP v Luksemburgu.

Letni vrhunci z letnico 2017:

