Alpska liga: Jeseničani znova nadigrali Olimpijo

Jesenice - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali SŽ Olimpijo s 7:2 (0:1, 6:1, 1:0). Današnji slovenski derbi je bil šesti in zadnji v rednem delu regionalnega tekmovanja, Jeseničani so niz slovenskih obračunov končali s petim uspehom, izgubili so le enkrat.

Za Jeseničane so zadeli Tadej Čimžar (22. in 36.), Gašper Seršen (28.), Miha Brus (29.), Miha Logar (31.), Gašper Glavič (38.) in Žan Jezovšek (52.), za Ljubljančane pa Miha Zajc (13.) in Gal Koren (35.).

Z novimi tremi točkami so se Jeseničani utrdili tik pod vrhom lestvice za Rittnom in Asiagom, Olimpija je trenutno šesta med osmerico ekip, ki si bodo zagotovile končnico.

Do konca rednega dela lige imajo državni prvaki še deset tekem, naslednjo 16. januarja v gosteh pri Salzburgu, zeleno-beli pa še osem, tudi njihov prvi naslednji tekmec pa bodo mladi Salzburžani 14. januarja.

