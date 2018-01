Andrej Brodnik s klopi zmajev po novi izziv v Szekesfehervar

Ljubljana – Pred jeseniškimi in ljubljanskimi hokejisti ni več prav veliko preizkušenj do prekinitve tekmovanja v alpski ligi, ko bo športno Slovenijo zanimalo zlasti dogajanje v Pjongčangu. Gorenjci so nazadnje tesno izgubili pri vodilnem Asiagu, Olimpija ima po nekaj prostih dneh zelo pomembno tekmo s podružničnim salzburškim moštvom.



Tekmovanje se je prevesilo v zadnjo četrtino, med posameznimi moštvi, tako tudi obema slovenskima, je čutiti napetost boja za kar najboljše izhodišče v končnici. Glede te v Podmežakli ni več nikakršnih dvomov, železarji so si namreč že zagotovili boj v prestižnih izločilnih bojih, v katerih so pred enim letom oživeli Podmežaklo, napolnili tribune in se od mednarodne sezone poslovili v polfinalu z Asiagom. Ta klub z dolgo tradicijo na italijanski hokejski sceni vodi na lestvici AHL, slovenskim prvakom pa pred dnevi ni prav veliko manjkalo do odmevnega skalpa prav pri tem moštvu. Po zaostanku z 0:4 so se zbudili, predstavili svojo znano paleto ustvarjalnega in všečnega hokeja, toda zasuka le ni bilo – 3:4.



Bo res Anže Pogačar uresničil napovedi?



Je pa pred železarji, ki bodo v drugi del tekmovanja bržkone štartali s 3. mesta – zaostajajo štiri točke za drugouvrščenim Rittnom, ki je igral doslej eno tekmo manj –, danes priložnost za novo zmago v Zell am Seeju in nato še v sredo, 31. t. m., proti temu moštvu revanša v Podmežakli. Obenem bo takrat to zadnja tekma Gorenjcev doma pred daljšim oddihom v AHL zaradi olimpijskega turnirja. Navidezno je sicer v Podmežakli mirno, večina navijačev ne skriva zadovoljstva ob bolj prepričljivih igrah prenovljenega moštva kot pred enim letom, v zadnjih tednih pa le dve zadevi privabljata slabo voljo na jeseniške tribune: čemu se pri klubu niso zavzeli za vrnitev iz Zagreba napadalca Saša Rajsarja, ki je v slačilnici ohranjal spoštovanje, povrhu pa je zdaj pristal v tivolskem taboru? Ter kako preprečiti odhod predsednika Anžeta Pogačarja, potem ko je že večkrat od decembrskega občnega zbora napovedal, da je ta sezona njegova zadnja v tej vlogi?



Andrej Brodnik pri mladem madžarskem moštvu



A več težav je v Tivoliju, kjer ob 6. mestu moštva še ni mirnega spanca. Trenerska menjava na ledu še ni obrodila sadov, pred Juretom Vnukom je zahtevna naloga prebujanja moštva, ki si je nazadnje v Vipitenu (1:4) privoščilo kopico začetniških napak. Njegov naslednik Andrej Brodnik pa odhaja k novemu izzivu na tuje: postal bo trener mladinskega moštva iz Szekesfehervarja. Madžari v zadnjih letih pod streho Orbanove vlade izjemno vlagajo v nekatere športne panoge, po razmerah za delo v hokeju prehitevajo Slovenijo, mesto, ki sta mu bila nekoč Jesenice in Ljubljana nedosegljiva, se ponaša z izjemno hokejsko akademijo Gabor Ocskay (podobno imajo v Budimpešti nogometno akademijo Ferenc Puskas) in s tremi ledenimi ploskvami …



Olimpija bo drevi proti Salzburgu (Tivoli; 19.15) igrala z novincema Žigo Svetetom in Luko Petelinom, prihod Žige Panceta iz Dornbirna ni realen. Ostal bo na avstrijskem zahodu, res pa bodo, ko ga tri tedne zaradi OI ne bo v EBEL, takrat zanj poiskali nadomestnega tujca.