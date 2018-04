Bence ne bo prizanesljiv do prijateljev Aleša in Luke

Budimpešta – Če bi se ozrli k številnim tekmam zadnjih let, bi slovenski hokejski reprezentanci danes pripadla favorizirana vloga proti Madžarski, saj je slednjo redno premagovala. A v naši vzhodni soseščini na domačem ledu napadajo uvrstitev v najvišji razred, kar nam je potrdil tudi Bence Stipsicz, obetaven hokejist iz Szekesfehervarja.



Po včerajšnjem treningu madžarske izbrane vrste ga nismo za besede o pričakovanju tekme proti Sloveniji izbrali naključno, saj klubski soigralec Aleša Mušiča in Luke Vidmarja dobro pozna naš hokej. Resda v časih, ko sta vidni vlogi v EBEL pripadali Olimpiji in Jesenicah, še ni vstopil v slačilnico članskega moštva, a 21-letnik se dobro spominja tistih časov s tribun. »Od takrat pa se madžarski hokej vzpenja, zato tudi zdaj uživamo na tem prvenstvu.« Pravi, da trenutki takšne podpore domači reprezentanci, kot so jo naši risi nekoč uživali v Tivoliju in Stožicah, ostajajo pri slehernem hokejistu zapisani v spominu za vedno.



Izjemni občutki ob himni



»Med igro toliko razmišljam o vsem na ledu, da kar pozabim na polne tribune. Toda ko napoči konec tekme in igralci skupaj s številnimi privrženci pojemo državno himno, se začneš zavedati, kako lepo je biti udeleženec takšnega prvenstva,« je bil eden vodilnih upov madžarske hokejske prihodnosti dobre volje dan po prigarani zmagi z Italijo.



Ta je razveselila domači tabor po uvodnem spodrsljaju z močnim Kazahstanom, zdaj so karte v boju za prvi dve mesti in tako vizum vstopa v najvišji svetovni razred spet odprte. A Sloveniji po dveh nepričakovanih porazih slabo kaže. »Poraza vaših rojakov le potrjujeta, kako izenačeno in negotovo do konca bo to prvenstvo. Zdaj nas proti slovenski vrsti čaka zelo težka naloga,« pravi hokejist iz Szekesfehervarja, kjer sta v zadnji klubski zimi igrala tudi risa Vidmar in Mušič.



»Ne, prav nič ne bom prizanesljiv do njiju,« se nam je nasmehnil in dodal: »Boril sem bom proti njima na vso moč, tako kot ona dva proti meni. O tem ne dvomite, to je šport. Toda po koncu tekme bomo spet prijatelji tako kot pri klubu, vesel bi bil kakšnega klepeta, ko bo sezone konec, pa tudi skupnega piva,« je še omenil hokejist, ki si še ni povsem na jasnem, kje bo igral v prihodnji zimi. Toda o tem bo tako kot mnogi med našimi reprezentanti razmišljal po koncu svetovnega prvenstva.



Lepa navijaška vas



Zdaj pa bi rad še užival v tej novi madžarski pravljici. V osrednji mestni športno-prireditveni dvorani, ki so jo poimenovali po velikanu madžarskega boksa Laszlu Pappu, redno prirejajo spektakularne zgodbe, kar za očarljivo metropolo ob Donavi z dvema milijonoma prebivalcev seveda ne preseneča. Hokej pa tu še zdaleč nima takšne tradicionalne prepoznavnosti kot denimo pri severnih sosedih Slovakih, kjer bo prihodnje leto prvenstvo najvišjega svetovnega razreda.



Toda tudi v Budimpešti zdaj številni gostinski lokali ponujajo na velikih zaslonih prenose hokejskih tekem. Utrip v navijaški vasi, tik ob dvorani, pa ni prav drugačen od tistega na prvenstvih v najbolj uveljavljenih deželah palice in ploščka. In ne tako kot pred enim letom, ko minuto hoje proč od dvorane Bercy v Parizu domala nihče ni vedel za SP.



Semafor SP



Nedelja – Velika Britanija : Slovenija 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), Madžarska : Kazahstan 0:3 (0:0, 0:0, 0:3), Poljska : Italija 1:3 (1:0, 0:2, 0:1); ponedeljek: Slovenija : Poljska 2:4 (0:1, 1:2, 1:1), Italija : Madžarska 3:2 (0:1, 2:1, 1:0); torek: Kazahstan : Velika Britanija 6:1 (1:1, 2:0, 3:0); sreda: Italija – Kazahstan (12.30), Velika Britanija – Poljska (16), Madžarska – Slovenija (19.30); četrtek: Madžarska – Poljska (19); petek: Slovenija – Kazashtan (16), Italija – Velika Britanija (19.30); sobota: Kazahstan – Poljska (12.30), Slovenija – Italija (16), Madžarska – Velika Britanija (19.30).



Vrstni red: Kazahstan, Italija, Velika Britanija in Poljska po 3, Slovenija in Madžarska po 0.