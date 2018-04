Čez leto bomo spet med elito

Na žalost na zadnji tekmi proti Italijanom nismo dosegli odrešilnega gola, kar je bila naša hiba na celotnem turnirju.



Imam občutek, da so se naši hokejisti malo preveč iztrošili proti Kazahstancem, ko so odigrali daleč najboljšo tekmo v Budimpešti. Bila je dobra in obenem drsalno zelo močna, fante je verjetno kar precej izmučila, časa za regeneracijo pa je bilo premalo.



Na splošno lahko rečem, da so risi priložnost za napredovanje zapravili že na prvi tekmi, v podzavesti so bili prepričani, da bodo premagali Britance, pa se jim je to maščevalo. To je bila najslabša tekma, Slovenija je bila neprepoznavna. Po šoku je sledil še eden s Poljsko. Ne morem reči, da se fantje niso borili, ampak na silo ni šlo.



Prvenstvo je prišlo komaj dva meseca po olimpijskem nastopu in težko je načrtovati dva vrhunca v tako kratkem času. Kar je še bolj pomembno, naenkrat smo ostali brez Jana Muršaka, Žige Jegliča in Mitje Robarja. Pri nas pa se pozna vsak igralec, saj je baza majhna. Ekipa je še vedno dobra, verjamem v njo, ampak brez Muršaka je razlika očitna. Če prištejemo še Jegliča, smo bili brez dveh od najboljših šestih napadalcev.



Vseeno verjamem, da se bomo prihodnje leto vrnili v elito, pozdravljam odločitev HZS, da kandidira za organizacijo turnirja, doma je vse skupaj toliko lažje. Za prihodnost me ne skrbi, na naši klubski sceni je bilo še slabše, pred leti smo bili brez članske ekipe Jesenic, pa se to ni preveč poznalo. Z mladimi se po klubih dobro dela. Treba pa jih je počasi vključevati, to je proces, ki terja čas. Zato ne moremo pričakovati, da bomo redno nastopali v skupini A in na OI. V zadnjih letih smo se malce razvadili.