Derbijev očitno nikoli ni preveč

Jesenice – V dneh, ko se v Podmežakli spominjajo lepega jubileja, 70 let ustanovitve hokejskega kluba, je kot naročena k praznovanju prišla še tekma, ki v slovenskem hokejskem prostoru vselej pritegne največ pozornosti. Tretjo soboto zapored bosta (ob 18. uri) igrali moštvi Jesenic in Olimpije.



Morda bi kdo pomislil, da je spored prepogosto posejal predstave največjih tekmecev, toda dokler prav za te dvoboje velja z naskokom največ zanimanja, ni skrbi: tudi danes v Podmežakli pričakujejo prek 3000 navzočih, niti približno je ni tekme bodisi v EBEL bodisi v AHL, ki bi na Jesenicah ali v Ljubljani v zadnjih letih pritegnila takšno pozornost.



Na Gorenjskem so ponosni na omenjeni jubilej in veličastno zgodovino hitre igre na ledu in poslanstvo nekdanjega kluba, ki je v finančnih dolgovih utonil poleti 2012, zdaj v Podmežakli nasledniki pišejo novo poglavje. Sicer pa si železarji želijo nadaljevati uspešno bilanco derbijev – v zadnjem letu so namreč izgubili le enkrat, 30. decembra doma, pred tem so ob zmagah v alpski ligi ugnali zeleno-bele v finalu DP in pozneje tekmovanja za pokal HZS.



»Glede motiva na derbiju za trenerje res ni težav, a hkrati so to tudi zahtevni dnevi. Odgovornost je velika, gre za poseben pristop k tekmi, moraš odganjati živčnost, ki se nekaterih loteva. Pomembnost tekme vedno opravi svoje,« razmišlja trener železarjev Gaber Glavič. Pri zahtevnih jeseniških hokejskih privržencih si je v zadnjih mesecih zaradi temeljito začrtanega dela in uspešnih potez pridobil veliko naklonjenosti, igra je napadalna in občinstvu všečna. »Drugače ne znamo pristopiti k delu, zato bomo po tej poti nadaljevali. Res pa si moramo priznati, da smo bili na zadnjem derbiju na ljubljanskem ledu v 1. tretjini slabi, to vsekakor moramo izboljšati. Toda tekmecem se ne bomo prilagajali, naj se oni nam, kot sem dejal že v Tivoliju,« se je spomnil Glavič.



SŽ Olimpija? Moštvo po prikazanem bolj niha kot jeseniško, ta čas tudi pogreša dva pomembna člena – Matica Kralja in Aljaža Uduča. »Zavedam se, da bi bilo bolj učinkovito igrati na štiri peterke, zlasti ko se nam dogajajo številne izključitve kot nazadnje v 2. tretjini tekme proti Jesenicam, toda dokler nimamo brezhibno zdravih posameznikov, moramo krpati luknje drugače od željá,« pravi ljubljanski strateg Andrej Brodnik in prikima k namigu o vsaj dveh okrepitvah, ki bi jih moštvo potrebovalo za uresničitev višjih ciljev: »Razmišljamo o tem, zlasti o zanesljivem branilcu in učinkovitem centru.«



Prav z učinkovitostjo pa se je na svoji švedski premieri odrezal reprezentančni kapetan Jan Muršak. Po številnih težavah, ki jih je doživljal v tej sezoni KHL, je z goloma prispeval lep delež k zmagi s 5:3 svojega novega kluba iz Göteborga na tekmi z Jönköpingom. Lepa novica pa je prišla tudi z druge strani Atlantika – Anže Kopitar bo četrtič doslej igral na tekmi ALL Star NHL.