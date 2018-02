Dva mejnika in zmaga za popoln Kopitarjev večer

Winnipeg – Kapetan Los Angeles Kings je proti eni najboljših ekip zahodne konference dosegel nova dva mejnika v severnoameriški hokejski ligi. Kljub čestitkam soigralcev za poseben večer je bil najbolj vesel zmage, s katero so se Kralji spet prebili na mesta, ki vodijo v končnico.



Los Angeles je s tretjo zaporedno zmago (4:3) v Winnipegu končal niz sedmih gostovanj. Anže Kopitar tokrat ni bil ključni mož ob zmagi Kraljev, a mu je po dveh mejnikih vseeno pripadlo mesto pod žarometi. Zaigral je na jubilejni 900. tekmi v NHL in s podajo za zadetek Dustina Browna v zadnji tretjini dosegel še 800. točko v najboljši ligi na svetu, ob tem pa navdušil tudi ameriški medije, ki naravnost obožujejo podobne dosežke vseh vrst. Kopitar je v svojem slogu vendarle postavil na prvo mesto ekipo: »Pomembno je le, da smo slavili na težki tekmi in da je za nami zahtevna serija gostovanj. Tekme nisem doživljal nič drugače kot ponavadi, le po njej je bilo nekaj več čestitk soigralcev kot ponavadi.«



Odličen niz Hrušičana



Kralji so sezono začeli dobro, sledilo pa je dolgo obdobje podpovprečnih predstav in Kopitar je bil ena od redkih svetlih točk. Na zadnjih 21 tekmah je dosegel 24 točk (osem golov, 16 asistenc), okroglih 800 točk pa je zbral z 280 zadetki in 520 asistencami. »Ploščkov, s katerimi sem dosegel vse te mejnike, se je v moji vitrini nabralo že kar precej, a čas za razmišljanje o tem bo prišel po koncu kariere. Tudi 900. tekma je nekaj posebnega, a vendarle je tisočica tisti mejnik, ki ga vsak čaka v svoji karieri. Ko jo bom dosegel, bom zelo vesel, saj še vedno težko verjamem, da je otroku iz Slovenije uspelo vse to, kar sem dosegel v karieri,« je Kopitar po tekmi strnil vtise v slačilnici.

Foto: Delova infografika



Trd boj za končnico



Kopitar se je po dveh nekoliko slabših letih spet vrnil v pravo strelsko formo. Če bo nadaljeval v trenutnem ritmu, se bo približal svoji najboljši sezoni 2009/10, ko je zbral kar 81 točk. Hrušičan ima premalo pomoči soigralcev, vodstvo Kraljev pa upa, da bo eden od rešiteljev veteran Dion Phaneuf, ki je v mesto angelov prišel tik pred iztekom prestopnega roka.

Do konca sezone Kralje čaka še 21 tekem ter napet boj z Anaheimom in San Josejem za (vsaj) tretje mesto v pacifiški skupini. Kako pomemben je Kopitar za Los Angeles in kako tesno je uspeh Kraljev prepleten z dobro formo slovenskega asa, se zaveda tudi trener John Stevens. »Že večkrat sem povedal, kaj si mislim o Anžetu: je eden najboljših na svetu in hkrati ena najboljših oseb, kar sem jih spoznal. Vsako tekmo je naš najboljši branilec in najboljši napadalec, med tekmo pa ni situacije, v kateri si ne bi želel Anžeta na ledu. Je pač izjemen igralec,« je Stevens poln hvale na Kopitarjev račun, na koncu pa dodaja: »Za njim je izvrstna kariera, a mislim, da ima pred seboj še vrsto zelo dobrih let. Če bi danes sestavljal novo ekipo, bi bil Anže Kopitar zagotovo prvi, na katerega bi pomislil.«



Lov na jubilejno 1000. tekmo bo moral počakati do naslednje sezone, pred tem pa Kopitar želi obuditi spomine na leto 2012, ko so se Kralji prav tako za las prebili v končnici, nato pa sezono sklenili s Stanleyevim pokalom v rokah.