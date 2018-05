Dve češki drami s polovično bero

København – Kar težko je verjeti, da češka hokejska reprezentanca, nekoč olimpijska zmagovalka in od ločitve s Slovaško šestkrat zlata na svetovnih prvenstvih, zdaj že šest let čaka na stopničke. Ob letošnjem uvodu je prestala dve drami na ledu: najprej je bila s Slovaško uspešna, s Švedsko pa ne.



Tradicija spremljanja hokejskih prvenstev med Čehi je izjemna. A to seveda ne preseneča ob spoznanju, da so že na tekmovanjih v letih pred drugo svetovno vojno češkim hokejistom, takrat seveda skupaj s Slovaki, pripadale zelo vidne vloge. In tudi pozneje, ko je na sceno stopila še Sovjetska zveza, se ji je prav češkoslovaška vrsta pogosto zelo konkurenčno postavila po robu, derbiji med reprezentancama, ko so bili posnetki iz NHL za navadnega evropskega smrtnika nedosegljivi, so bili prava paša za oči hokejskih navdušencev.



Po golu poškodba najstnika



V dobi novonastalih dežel po razpadu federativnih skupnosti pa sta tako Češka kot Slovaška ambiciozno zastavili vsaka svojo hokejsko pot, dvoboji teh dveh moštev so pogosto pritegnili pozornost tudi poznavalcev iz drugih dežel. In tako je bilo tudi ob københavnskem uvodu letošnjega šampionata, ko je dolgo kazalo na zmagoslavje Slovakov. Ti še precej bolj pogrešajo v zadnjih letih odmevne dosežke kot nekdanji sosedje, slednji so tudi na danskem ledu v tem »federalnem derbiju«, kot so ga označili časniki v Pragi in Bratislavi, obdržali favorizirano vlogo.



Na koncu so jo z zmago v podaljšku potrdili, četudi jim je že zelo slabo kazalo. A 19-letni Martin Nečas, eden najbolj obetavnih hokejistov z evropskih ledenih ploskev, je pičlih deset sekund pred koncem izid izenačil na 2:2. Ugnal je svojega klubskega soigralca iz Brna, slovaškega reprezentančnega vratarja Mareka Čiliaka. Ta je sicer požel precej aplavza številnih slovaških privržencev na tribunah Royal Arene, osrednjega prizorišča letošnjega prvenstva, a izenačenja ni mogel preprečiti kot tudi nato ne poraza v podaljšku. Povrhu pa je Nečas, najstnik s podpisano pogodbo v NHL za Carolino, po silovitem tekmečevem naletu predčasno zapustil led, tako da je moral izpustiti tudi včerajšnjo tekmo s Švedsko.



Švedi kot doma



»Vedno je lepo, ko v izenačenem boju zmagaš. Sploh po tako bliskovitem zasuku. Res pa je, da je bila to komaj prva tekma v desetih dneh rednega dela tekmovanja,« je na sobotni večer opozarjal češki selektor Josef Jandač, nato pa s svojimi igralci naslednji dan preživel tesen poraz. Podobno kot proti sosedom so bili Čehi blizu tudi proti Švedom, štiri minute pred koncem znižali na 2:3, a skandinavski zid se do konca ob podpori izjemnih navijačev ni zrušil. »Očitno bo tu za nas čudovito igrati,« je bilo v en glas slišati iz tabora branilcev naslova, ki se na sosednjem Danskem dejansko počutijo kot doma. Med 12.490 gledalci v razprodani dvorani so bili številni v rumeno-modrih oblačilih zelo opazni.



Derbi dneva je sicer ponudil lep hokej, bolj kot kadarkoli v zadnjih dveh desetletjih bodo udarile na plano razprave o primerjavi kakovosti olimpijskega turnirja s tem svetovnim prvenstvom. Na Danskem so namreč navzoči številni asi iz NHL, ki jih pozimi v Koreji ni bilo … S. U.