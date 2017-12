Hokejisti Olimpije ugnali drugo zasedbo Kaca

Za zeleno-bele so zadeli Andrej Hebar (18.), Aljaž Uduč (22.) in Maks Selan (41.). Jeseničani so izgubili proti Red Bull Juniorsom.

A. V., STA

Celovec - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige v gosteh premagali drugo zasedbo celovške ekipe Kac s 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Za zeleno-bele so zadeli Andrej Hebar (18.), Aljaž Uduč (22.) in Maks Selan (41.).

Ljubljanski hokejisti so pred iztekom leta spet našli pravo formo. Potem ko so v začetku meseca izgubili tri tekme v nizu, so se zdaj vrnili s tremi zmagami. Najprej so doma premagali Kitzbühel, potem v gosteh Lustenau, danes pa tudi na tujem še najslabšo ekipo v ligi, Kac II.

Teoretično Ljubljančani, trenutno se gibljejo okrog šestega mesta na lestvici, z moštvom, ki je zadnje z vsega petimi točkami, ne bi smeli imeti težav. A kar dolgo je trajalo, preden so zmaji v svojem 26. nastopu v regionalnem tekmovanju začeli zadevati. Prvi je domače načel Hebar ob koncu prve tretjine, drugi gol je na začetku druge dodal Uduč, tretjega pa nato Selan kmalu po začetku zadnje tretjine. Domači so nato poraz ublažili z zadetkom le 20 sekund pred koncem.

Do konca leta Ljubljančane čakata še dve tekmi: najprej v četrtek doma z mlado ekipo Salzburga, v soboto pa še četrtič v alpski ligi slovenski obračun z Jeseničani, tokrat bodo gostitelji železarji.Sij Acroni Jesenice - Red Bull Juniors 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Za Jeseničane je edini gol dosegel Miha Brus v 28. minuti.

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige izgubili z ekipo Red Bull Juniors z 1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Slovenski prvaki so nekoliko nepričakovano končali decembrski uspešen niz proti ekipi z 12. mesta lige. Danes so lovili četrto zaporedno zmago, a so jih ustavili mladi Salzburžani. Po uspehih proti SŽ Olimpiji, Pustertalu in Neumarktu so danes železarji gostili mladinsko postavo Salzburga in sicer povedli, v polno je zadel Brus sredi tekme, vendar so nato gostje izkoristili prednost dveh igralcev več.

Ob zaporednih kaznih za domače so gostje v manj kot dveh minutah drugega dela naredili preobrat, minimalno prednost nato zadržali skoraj do konca, poskus Jeseničanov, da bi brez vratarja izsilili dodaten del igre, pa so izkoristili za svoj tretji gol in potrditev zmage.

Jeseničani tako ostajajo na tretjem mestu lestvice za Rittnom in Asiagom.

Do konca leta bodo Jeseničani igrali še dve domači tekmi: v četrtek z zadnjeuvrščenim moštvom KAC II, v soboto pa jih čaka nov derbi slovenskih ekip, ko bodo v Podmežakli gostili ljubljanske tekmece.