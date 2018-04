Hokejski prvaki brez predsednika

J. P.

Jesenice - Hokejski državni prvak, HDD SIJ Acroni Jesenice, je začasno brez predsednika. Dosedanji, Anže Pogačar, namreč ne namerava več voditi kluba (do nadaljnjega bo le še zakoniti zastopnik), medtem ko na današnjem občnem zboru njegovega naslednika niso našli, je poročala STA. Pogačar je obljubil, da bo storil vse, kar bo lahko, da bodo priprave za novo sezono stekle nemoteno, in dodal, da v njegovem primeru ne gre za odstop, temveč za zaključek štiriletnega mandata.

Ne beži pred odgovornostjo

Na zboru so sprejeli sklep o sklicu novega občnega zbora 15. maja, dotlej bodo v sodelovanju z občino, lokalno skupnostjo in pokrovitelji skušali najti rešitev za nadaljevanje hokejske zgodbe na Jesenicah. Današnji občni zbor so končali pri osmi točki, predstavitvi kandidatov za predsednika društva in njihovih programov za prihodnji štiriletni mandat. Dosedanji predsednik je poudaril, da s sedanjim načinom dela ne vidi več možnosti za razvoj, in se zahvalil vsem za dobro sodelovanje. Njegov korak ni beg pred odgovornostjo, vendar pa projekta ne želi pokopati in riniti z glavo skozi zid.

Potrebovali bi več sredstev

»Že decembra sem prvič napovedal, da ne nameravam kandidirati. Iz prve amaterske sezone je projekt zrasel do profesionalne ravni. Proračun se je povečal s 100.000 na pol milijona evrov. Glavni razlog je, da bi potrebovali več sredstev. Ekipa bi si zaslužila nadgradnjo, vendar dodatnih sredstev ne moremo zagotoviti. Odločili smo se, da ponudimo priložnost še komu. V štirih letih je bilo kar nekaj kandidatov ali govoric, danes se je izkazalo, da ni nikogar. Ne bežim pa od odgovornosti, ob izteku mandata bomo morali poiskati rešitve in poskrbeti, da naš trud ni bil zaman,« je vzroke za odločitev razčlenil Pogačar.