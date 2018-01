Hokejski svet je zapustil Jože Rojko - Joc

Š. J., STA

Ljubljana - Slovensko hokejsko javnost je davi pretresla vest, da se je ponoči za vedno ustavilo srce velikega ljubitelja slovenskega hokeja Jožeta Rojka, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije.

»Jože Rojko - Joc, kot so ga klicali prijatelji, je bil dolgoletni žametni glas hokejskih tekem v ljubljanski Hali Tivoli in številnih nastopov slovenskih hokejskih reprezentanc, nazadnje na svetovnem prvenstvu do 20 let decembra lani na Bledu,« so sporočili iz HZS.

Ljubiteljem hokeja ne bo ostal v večnem spominu le po duhovitih vložkih ob napovedovanju tekem, marveč tudi po izjemni skrbi za slovenske hokejske statistike, ki jih je pogosto obdeloval pozno v noč, da bi bile zjutraj na voljo vsem hokejskim privržencem, so še zapisali pri HZS in dodali, da bo njegova zapuščina za vedno ostala zapisana v anale slovenskega hokeja.