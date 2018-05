Hokejsko SP: Finska napolnila mrežo Korejcev, ki so sprožili le devetkrat (VIDEO)

J. P.

Herning - Razkorak med tekmecema v današnjem dvoboju skupine B hokejskega svetovnega prvenstva elitnega razreda na Danskem je dal misliti, kako je mogoče, da v istem tekmovalnem rangu nastopata zasedbi, med katerima zeva takšna kakovostna luknja. Finska je namreč Južno Korejo ugnala z 8:1, še bolj pa je v oči bodlo razmerje sproženih strelov - neverjetnih 45:9, v zadnjih tretjini denimo 14:1. Komaj 20-letni napadalec Caroline v ligi NHL Sebastian Aho je prispeval štiri točke za po dva gola in podaji.

Trije goli z igralcem manj

»Dominirali smo večji del obračuna. Prva tekma je vedno najtežja na turnirju, a smo si delo olajšali, saj smo se striktno držali dogovorov izpred začetka. Ko bo na nasprotni strani boljša zasedba, jutri denimo Latvija, bomo morali biti še boljši,« je pojasnil eden od finskih strelcev Kasperi Kapanen. Častni gol pri poražencih je prispevala severnoameriška naveza: podal je Brock Radunske, zadel pa Michael Swift. Še zanimivost: Finci so kar tri zadetke dosegli z igralcem manj na ledni ploskvi. »Ne moreš zmagati, če prejmeš gole, kakršne smo mi,« je zmajeval z glavo Swift.

Za 10 sekund prehiteli sireno

Američani so po včerajšnji zmagi po kazenskih strelih nad Kanado danes utišali tribune dvorane Jyske Bank Boxen, na katerih je bilo 10.800 gledalcev, in brez težav, s 4:0, odpravili gostitelje Dance. Razmerje strelov je bilo kar 43:20 v njihovo korist. Bolj izenačen je bil dvoboj Slovakov in Čehov, ki so bili s 3:2 boljši šele v podaljšku, potem ko so tekmeci v rednem delu, po zaslugi zadetkov ob številčni premoči na ledu, dvakrat vodili. Podaljšek je deset sekund pred koncem rednega dela izvlekel komaj 19-letni Martin Nečas, mož odločitve je bil v Rusiji rojeni Dmitrij Jaškin.